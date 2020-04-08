В Адыгее врача госпитализировали с тяжелой формой коронавируса
В минздраве Адыгеи 8 апреля сообщили о госпитализации в республиканскую больницу врача медучреждения в тяжелом состоянии с подтвержденным анализом на коронавирус
Глава ведомства Рустем Меретуков сообщил, что врач поступил на лечение с пневмонией, позже у него подтвердился коронавирус. Мужчина изолирован, на карантин оправили контактировавших с ним коллег.
«Наш коллега, который поступил с внебольничной пневмонией, двусторонней, в пульмонологическое отделение Адыгейской республиканской больницы. У него подтверждена коронавирусная инфекция. Состояние тяжелое, но стабильное. Мы консультируемся с федеральным центром, лечим по всем стандартам», — отметил Меретуков.
Напомним, больных коронавирусом в Адыгее принимает республиканская инфекционная больница. Там отвели 150 мест для инфицированных. По словам Меретукова, сейчас в медучреждении на лечении находится 33 человека, из них с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 20 пациентов. Среди них тяжелобольных нет, все получают необходимую терапию.
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Он также заверил, что в республике достаточно сил и средств для борьбы с инфекцией, мощности наращиваются. В ближайшее время госпитализации будут подлежать только пациенты со средней и тяжелой формой заболевания. Те, кто легко переносит болезнь, будут находиться дома под пристальным наблюдением врачей. Соответствующий приказ вступил в силу 7 апреля, уточнил Меретуков.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. Молодой человек при первых симптомах заболевания обратился к врачам, его изолировали и отработали круг лиц, контактировавших с ним. Он уже выздоровел, его выписали 6 апреля.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 2 апреля заявил, что в республике для борьбы с пандемией на 104 млн рублей увеличат расходы на здравоохранение. Из федерального бюджета медработникам Адыгеи выделили более 15,9 млн рублей на стимулирующие выплаты.
В Адыгее продолжает действовать режим самоизоляции, который 3 апреля был ужесточен. Всем жителям республики запретили покидать свои дома. Передвигаться на транспорте по населенным пунктам можно только по спецпропускам.
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