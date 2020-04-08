В Адыгее врача госпитализировали с тяжелой формой коронавируса

В минздраве Адыгеи 8 апреля сообщили о госпитализации в республиканскую больницу врача медучреждения в тяжелом состоянии с подтвержденным анализом на коронавирус

Глава ведомства Рустем Меретуков сообщил, что врач поступил на лечение с пневмонией, позже у него подтвердился коронавирус. Мужчина изолирован, на карантин оправили контактировавших с ним коллег.

«Наш коллега, который поступил с внебольничной пневмонией, двусторонней, в пульмонологическое отделение Адыгейской республиканской больницы. У него подтверждена коронавирусная инфекция. Состояние тяжелое, но стабильное. Мы консультируемся с федеральным центром, лечим по всем стандартам», — отметил Меретуков.

Напомним, больных коронавирусом в Адыгее принимает республиканская инфекционная больница. Там отвели 150 мест для инфицированных. По словам Меретукова, сейчас в медучреждении на лечении находится 33 человека, из них с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 20 пациентов. Среди них тяжелобольных нет, все получают необходимую терапию.