В Адыгее в инфекционном госпитале умер владелец туробъекта «Водопады Руфабго»

В Адыгее в ночь на 1 мая в инфекционной больнице скончался директор и хозяин гостиницы «Руфабго» и туробъекта «Водопады Руфабго» Мурат Бибов

По словам министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, с большой долей вероятности причиной смерти стал коронавирус.

«В больнице пациент лежал с тяжелой двусторонней пневмонией, которая развивалась на фоне сахарного диабета. В последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ. О точной причине смерти станет ясно после вскрытия», — отметили в региональном оперштабе.

На официальной странице туробъекта «Водопады Руфабго» в инстаграме подтвердили информацию о смерти Мурата Бибова и выразили слова соболезнования его родным и близким.

«Он был глыбой, большим человеком, прекрасным супругом, отцом, дедом и другом. Мы скорбим этой утратой. Очень больно. Покойся с миром, дорогой наш Фитцевич. Мы всегда будем помнить о Вас. Вы оставили большой, положительный след на земле. Ваше дело будет продолжаться», —сообщили в администрации туробъекта.