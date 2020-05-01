В Адыгее в инфекционном госпитале умер владелец туробъекта «Водопады Руфабго»
В Адыгее в ночь на 1 мая в инфекционной больнице скончался директор и хозяин гостиницы «Руфабго» и туробъекта «Водопады Руфабго» Мурат Бибов
По словам министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, с большой долей вероятности причиной смерти стал коронавирус.
«В больнице пациент лежал с тяжелой двусторонней пневмонией, которая развивалась на фоне сахарного диабета. В последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ. О точной причине смерти станет ясно после вскрытия», — отметили в региональном оперштабе.
На официальной странице туробъекта «Водопады Руфабго» в инстаграме подтвердили информацию о смерти Мурата Бибова и выразили слова соболезнования его родным и близким.
«Он был глыбой, большим человеком, прекрасным супругом, отцом, дедом и другом. Мы скорбим этой утратой. Очень больно. Покойся с миром, дорогой наш Фитцевич. Мы всегда будем помнить о Вас. Вы оставили большой, положительный след на земле. Ваше дело будет продолжаться», —сообщили в администрации туробъекта.
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Напомним, Мурат Бибов известен как организатор многочисленных этнопроектов, фестивалей и туристских праздников. Среди них — День халюжа, который несколько лет назад получил статус «Национальное событие года» и был включен в национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов.
Как писали Юга.ру, 30 апреля оперштаб сообщил о двух новых случая смерти в республике. Один из умерших пациентов был подключен к аппарату ИВЛ, другой — на гемодиализе. В результате к 1 мая в Адыгее от коронавируса скончались 6 человек. Всего в регионе зарегистрировали 163 случая коронавирусной инфекции.
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