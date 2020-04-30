Жителям Адыгеи разрешили провести майские праздники на даче, но только с семьей

Адыгея

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Жителей Адыгеи призвали строго соблюдать режим самоизоляции на майские праздники

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 12 мая, оставив решение по ограничительным мерам за руководителями регионов. 

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В праздничные нерабочие дни глава Адыгеи Мурат Кумпилов допустил, что жители республики могут съездить на дачи, но только своей семьей. Об этом руководитель региона сообщил в своем обращении к жителям Адыгеи, опубликованном в инстаграме Кумпилова.

«В режиме самоизоляции мы живем больше месяца. Он сохраняется до 12 мая. Впереди праздники. Все мы всегда отмечали маевки, выезжали на природу. Президент также накануне озвучил, что многие на майские праздники выезжали раньше на дачи. Безусловно, так и нужно сделать, но только в кругу своей семьи. Никого в гости не звать и самим не ходить. Это ни в коем случае нельзя делать, иначе мы можем вернуться к нулевой отметке», — сказал глава Адыгеи.

Сейчас в Адыгее зарегистрировано 163 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших — в Майкопе (64 человека) и в Адыгейске (47 человек). В целом уровень заболеваемости в республике на 1,8 раза ниже среднероссийского показателя. Выявлено 143 очага и 821 человек, которые контактировали с инфицированными, сообщил руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний.

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По информации минздрава Адыгеи, к 30 апреля в регионе на амбулаторном лечении находятся 44 человека, на стационарном лечении — 110 человек, из них в реанимации — 7 человек, в том числе 3 пациента подключены к аппарату ИВЛ. Всего выздоровело 48 пациентов, умерли 3 заболевших COVID-19.

Как писали Юга.ру, в Адыгее из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок спортивно-туристские игры «Интерралли Белая», которые традиционно проходят в республике во время майских праздников.

1 Мая Карантин Коронавирус Мурат Кумпилов отдых Праздники

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