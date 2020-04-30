Жителям Адыгеи разрешили провести майские праздники на даче, но только с семьей

В праздничные нерабочие дни глава Адыгеи Мурат Кумпилов допустил, что жители республики могут съездить на дачи, но только своей семьей. Об этом руководитель региона сообщил в своем обращении к жителям Адыгеи, опубликованном в инстаграме Кумпилова.

«В режиме самоизоляции мы живем больше месяца. Он сохраняется до 12 мая. Впереди праздники. Все мы всегда отмечали маевки, выезжали на природу. Президент также накануне озвучил, что многие на майские праздники выезжали раньше на дачи. Безусловно, так и нужно сделать, но только в кругу своей семьи. Никого в гости не звать и самим не ходить. Это ни в коем случае нельзя делать, иначе мы можем вернуться к нулевой отметке», — сказал глава Адыгеи.