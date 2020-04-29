Избегать клещей, алкоголя и соседей по даче. Роспотребнадзор объяснил, как отмечать майские праздники во время пандемии коронавируса

Роспотребнадзор 29 апреля опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса во время майских праздников

Напомним, с 28 марта в России объявлены нерабочие дни, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Сейчас этот период продлен до 11 мая включительно. А с 12 мая в стране планируется начать поэтапный выход из режима ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом, если граждане «не сорвутся» на майских праздниках.

29 апреля на сайте ведомства опубликовали рекомендации по профилактике коронавируса в период майских выходных, сообщил RT.

Граждан призвали продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения родственников , друзей, отказаться от прогулок и пикников на природе. Роспотребнадзор напомнил, что в зоне риска пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями, поэтому поздравлять близких с праздниками лучше дистанционно, написал телеканал «360».

Если же вы решили выехать за город, нужно соблюдать ряд правил: пользоваться личным транспортом или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними;

при пользовании общественным транспортом использовать маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, обрабатывать руки антисептиком, не трогать лицо;

праздники лучше отмечать с теми, с кем вы уже ранее контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции);

избегать больших компаний и соседей по дачному участку;

продолжать соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

не забывать, что начался сезон активности клещей: не ходить по нескошенной траве, надеть закрытую одежду и обувь, использовать репелленты;

перед приготовлением и приемом пищи следует вымыть руки под проточной или бутилированной водой либо обработать их антисептиком;

овощи и фрукты также следует промыть проточной водой;

нужно соблюдать температурный режим хранения продуктов;

не употреблять алкоголь.

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Как писали Юга.ру, после выходных 18 и 19 апреля, когда на берегу реки Кубани заметили массово отдыхающих горожан, в Краснодаре перекрыли пути проезда к водоемам. Дороги перекопали, а также закрыли бетонными блоками и крупными стволами деревьев. В минувшие выходные, 25 и 26 апреля, зеленые зоны и места отдыха у берега Кубани патрулировали мобильные группы. За день они выписали 207 штрафов нарушающим карантин.