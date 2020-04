Более 100 мировых звезд выступили на онлайн-концерте в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом

18 апреля более 100 мировых звезд стали участниками масштабного онлайн-марафона «Единый мир: дома вместе» (One World: Together At Home) в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. Инициатива принадлежит движению Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения, одним из организаторов проекта стала Леди Гага.

В эфире выступили Билли Айлиш, Пол МакКартни, Элтон Джон, Тейлор Свифт, The Killers, Адам Ламберт, Билли Джо Армстронг (Green Day), Эдди Веддер (Pearl Jam), Рита Ора, Фаррелл Уильямс, Ашер, Льюис Хэмилтон, Стиви Уандер, Селин Дион, Дэвид и Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопез, Джеймс МакЭвой, Крис Мартин, Пирс Броснан, Сара Джессика Паркер и десятки других музыкантов, актеров и спортсменов. Ведущими марафона были Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер. Запись восьмичасового марафона можно посмотреть здесь.