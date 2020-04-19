Более 100 мировых звезд выступили на онлайн-концерте в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом
Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Пол МакКартни и другие мировые звезды выступили онлайн в рамках концерта «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса, тогда было известно о 121 тыс. зараженных. 2 апреля число инфицирвоанных в мире достигло 1 млн человек, 9 апреля — 1,5 млн, а к 15 апреля показатель перевалил за 2 млн. К моменту выхода новости в мире зафиксировали 2 млн 349,5 тыс. зараженных корнавирусом, в России известно о 42 тыс. 853 заболевших.
Чтобы предотвратиь распространение коронавируса, были отменены или перенесены крупные международные соревнования и конкурсы, в том числе чемпонат Европы по футболу и летняя Олимпиала, а тажке Евровидение. Закрылись теарты, концертные залы. галереи и кинотеатры. В городах, где ввели карантин, обычные жители и музыканты стали устраивать концерты на балконах или в прямом эфире в соцсетях.
18 апреля более 100 мировых звезд стали участниками масштабного онлайн-марафона «Единый мир: дома вместе» (One World: Together At Home) в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. Инициатива принадлежит движению Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения, одним из организаторов проекта стала Леди Гага.
В эфире выступили Билли Айлиш, Пол МакКартни, Элтон Джон, Тейлор Свифт, The Killers, Адам Ламберт, Билли Джо Армстронг (Green Day), Эдди Веддер (Pearl Jam), Рита Ора, Фаррелл Уильямс, Ашер, Льюис Хэмилтон, Стиви Уандер, Селин Дион, Дэвид и Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопез, Джеймс МакЭвой, Крис Мартин, Пирс Броснан, Сара Джессика Паркер и десятки других музыкантов, актеров и спортсменов. Ведущими марафона были Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер. Запись восьмичасового марафона можно посмотреть здесь.
«Нам придется на какое-то время физически отделиться друг от друга, но мы все равно можем фактически собраться вместе, чтобы насладиться великолепной музыкой. Концерт "Единый мир: вместе дома" представляет собой мощную демонстрацию солидарности против общей угрозы», — сказал доктор Тедрос Адханом Гебреесус, генеральный директор ВОЗ.
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