Более 100 мировых звезд выступили на онлайн-концерте в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом

Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Пол МакКартни и другие мировые звезды выступили онлайн в рамках концерта «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса, тогда было известно о 121 тыс. зараженных. 2 апреля число инфицирвоанных в мире достигло 1 млн человек, 9 апреля — 1,5 млн, а к 15 апреля показатель перевалил за 2 млн. К моменту выхода новости в мире зафиксировали 2 млн 349,5 тыс. зараженных корнавирусом, в России известно о 42 тыс. 853 заболевших.

Чтобы предотвратиь распространение коронавируса, были отменены или перенесены крупные международные соревнования и конкурсы, в том числе чемпонат Европы по футболу и летняя Олимпиала, а тажке Евровидение. Закрылись теарты, концертные залы. галереи и кинотеатры. В городах, где ввели карантин, обычные жители и музыканты стали устраивать концерты на балконах или в прямом эфире в соцсетях.