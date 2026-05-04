Открытие школ, более 250 пострадавших зданий и 17 тыс. кубометров мазута на берегу: что происходит в Туапсе — главное на вечер 4 мая

4 мая пресс-служба администрации Туапсинского округа сообщила , что в Туапсе практически полностью восстановили работу образовательных учреждений, прерванную из-за последствий атаки БПЛА. Все городские школы возобновили занятия в штатном режиме. К приему воспитанников также вернулись детсады и центры дополнительного образования, за исключением учреждений № 22 и № 25. По данным главы Туапсе Сергея Бойко, в городе осмотрели здания, пострадавшие в результате атак беспилотников. Повреждения зафиксировали в 253 помещениях.

Помимо этого, специалисты очистили от мусора пострадавшие улицы Пушкина и Гагарина. С улицы Коммунистической вывезли сгоревшие конструкции и мусорные контейнеры.



Также на побережье продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. 4 мая в районе устья реки Туапсе собрали и вывезли 17 тыс. кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.



Напомним, что Туапсинский НПЗ и морской терминал «Роснефти» четырежды за полмесяца подвергались атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. В результате объекты загорались. Жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков эвакуировали, в школах отменяли занятия, а детсады закрывали.



Также в результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, а оттуда перелились в акваторию Черного моря. По спутниковым данным, пятно растянулось на 10 тыс. кв. километров. Позже на побережье начали находить замазученных птиц и мертвых дельфинов.