В Краснодаре оперная певица спела для соседей с балкона

Напомним, на Кубани с 31 марта действует карантин, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску, выгул собаки или вынос мусора.

8 апреля в нескольких краснодарских пабликах появились видео, снятое в жилом комплексе на улице Табачной. В них женщина, одетая в красное платье, на балконе многоэтажного дома спела несколько композиций в оперном исполнении. По бокам от нее стояли два усилителя, за женщиной наблюдали люди с других балконов. Исполнительницей оказалась оперная певица, солистка Органного зала Марина Сташкевич.



«И помните, мы какое-то время посидим дома, но рано или поздно это закончится. А сейчас нужно просто набраться сил, терпения, и я предлагаю наслаждаться дальше», — отметил ее ассистент в микрофон.

Как писали Юга.ру, в Сочи 7 апреля концерт на балконе устроил саксофонист.