«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Туапсе общественники обвинили власти в избирательной очистке побережья от мазута после того, как из официального плана ликвидации разлива «исчез» участок берега у памятника природы
3 мая телеграм-канал «Южный вестник» сообщил, что экоактивисты Туапсинского района обвинили местных чиновников в сокрытии реальной картины загрязнения побережья нефтепродуктами. Они изучили план предупреждения и ликвидации разливов (ПЛРН). Согласно карте, очистка берега в районе памятника природы «Роща сосны пицундской» не предусмотрена.
По словам общественников, работы по уборке нефтепродуктов запланированы только в районе центральных пляжей и коттеджного поселка «Сосновый берег». При этом «дикие» и заповедные территории остаются без внимания властей. Активисты опасаются, что загрязнения на этих участках могут «замести под коврик» ради курортного сезона.
«Курортный сезон будет»:
«Ликвидация только по заказу почтенных лиц? Выходит, у нас загрязнения фиксируются и убираются только на центральных пляжах в границах населенных пунктов и московских дач. А на диких пляжах само рассосется? Или нам не верить своим глазам? Не выйдет замести мазут под коврик и по углам! Не выйдет «губки накрасить, а шею оставить грязной», — написали активисты.
В связи с этим общественники направили официальное заявление в профильное ведомство.
Напомним, что центральный городской пляж Туапсе оказался загрязнен нефтепродуктами после четырех атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал «Роснефти». Они произошли 16, 20, 28 апреля и 1 мая.
В результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе. Из-за обильных осадков поднялся уровень воды в водоеме. Бурное течение прорвало установленные спасателями заграждения, и часть мазута перелилась в Черное море. По спутниковым данным, пятно растянулось на 10 тыс. кв. километров. Позже на побережье начали находить замазученных птиц и мертвых дельфинов.
