«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей

В Туапсе общественники обвинили власти в избирательной очистке побережья от мазута после того, как из официального плана ликвидации разлива «исчез» участок берега у памятника природы

3 мая телеграм-канал «Южный вестник» сообщил, что экоактивисты Туапсинского района обвинили местных чиновников в сокрытии реальной картины загрязнения побережья нефтепродуктами. Они изучили план предупреждения и ликвидации разливов (ПЛРН). Согласно карте, очистка берега в районе памятника природы «Роща сосны пицундской» не предусмотрена.



По словам общественников, работы по уборке нефтепродуктов запланированы только в районе центральных пляжей и коттеджного поселка «Сосновый берег». При этом «дикие» и заповедные территории остаются без внимания властей. Активисты опасаются, что загрязнения на этих участках могут «замести под коврик» ради курортного сезона.

«Ликвидация только по заказу почтенных лиц? Выходит, у нас загрязнения фиксируются и убираются только на центральных пляжах в границах населенных пунктов и московских дач. А на диких пляжах само рассосется? Или нам не верить своим глазам? Не выйдет замести мазут под коврик и по углам! Не выйдет «губки накрасить, а шею оставить грязной», — написали активисты. В связи с этим общественники направили официальное заявление в профильное ведомство.

© Скриншот из телеграм-канала «Южный вестник» https://t.me/djubgaVmeste/4796

Напомним, что центральный городской пляж Туапсе оказался загрязнен нефтепродуктами после четырех атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал «Роснефти». Они произошли 16, 20, 28 апреля и 1 мая. В результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе. Из-за обильных осадков поднялся уровень воды в водоеме. Бурное течение прорвало установленные спасателями заграждения, и часть мазута перелилась в Черное море. По спутниковым данным, пятно растянулось на 10 тыс. кв. километров. Позже на побережье начали находить замазученных птиц и мертвых дельфинов.