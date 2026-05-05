В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком триллера «Разговор» 1974 года

Действие происходит в Сан-Франциско. Гарри Кол — ведущий специалист по техническому наблюдению и прослушиванию. Он замкнут, скрытен, живет один в мастерской, которую превратил в крепость с усиленной сигнализацией и множеством замков. Его работа — записывать разговоры других людей, но сам он одержим собственной приватностью. Гарри получает заказ от таинственного клиента. Задание — записать разговор молодой пары, Энн и Марка, во время их прогулки.

Критик Кира Кац анонсировала на 7 мая показ драматического триллера «Разговор» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

За этот фильм Фрэнсис Форд Коппола получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1974 года. Для достоверности режиссер консультировался с реальными экспертами по электронному шпионажу.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 7 мая в 19:00. Стоимость билетов — 750 рублей.