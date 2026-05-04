В Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала администрации Армавира
    © Скриншот фото из телеграм-канала администрации Армавира

В Армавире произошел пожар в супермаркете на площади 500 кв. метров. Пострадали три сотрудника магазина

4 мая пресс-служба администрации Армавира сообщила, что в городе на улице Энгельса произошел пожар в магазине «Светофор». Огонь охватил площадь 500 кв. метров.

На место происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Пожар удалось локализовать спустя два часа, еще через час его полностью потушили.

В Краснодаре полностью сгорел супермаркет «Светофор»:

Пострадали три сотрудника магазина — их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным пресс-службы администрации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Как писали Юга.ру, 10 апреля во Владикавказе произошел взрыв в здании с пиротехникой.

Армавир МЧС Пожары Торговля

Новости

Из Краснодара в Анталью будет летать еще одна иностранная авиакомпания
Сергей Меликов покинул пост главы Дагестана после разрушительных наводнений
В Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека
27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат
«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
2 мая, 15:31
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
30 апреля, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

Реклама на сайте