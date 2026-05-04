В Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека
4 мая пресс-служба администрации Армавира сообщила, что в городе на улице Энгельса произошел пожар в магазине «Светофор». Огонь охватил площадь 500 кв. метров.
На место происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Пожар удалось локализовать спустя два часа, еще через час его полностью потушили.
Пострадали три сотрудника магазина — их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным пресс-службы администрации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
