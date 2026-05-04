Из Краснодара в Анталью будет летать еще одна иностранная авиакомпания

4 мая пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что иностранная авиакомпания Tailwind Airlines будет выполнять рейсы из кубанской столицы в турецкую Анталью. Первый полет состоялся 30 апреля.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям один раз в день: прилет в Краснодар запланирован на 19:25, вылет в Анталью — на 20:50. С июня в расписании также появятся рейсы по вторникам.