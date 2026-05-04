Из Краснодара в Анталью будет летать еще одна иностранная авиакомпания

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания Tailwind Airlines будет выполнять рейсы из Краснодара в Анталью несколько раз в неделю

4 мая пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что иностранная авиакомпания Tailwind Airlines будет выполнять рейсы из кубанской столицы в турецкую Анталью. Первый полет состоялся 30 апреля.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям один раз в день: прилет в Краснодар запланирован на 19:25, вылет в Анталью — на 20:50. С июня в расписании также появятся рейсы по вторникам.

Из Краснодара, Сочи и Минвод самолеты снова летают в Израиль.:

Сейчас из Краснодара в Анталью также можно улететь рейсами российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Азимут» и «ИрАэро», а также иностранных — Southwind Airlines и Air Anka.

Как писали Юга.ру, в апреле стало известно, что из Сочи могут запустить прямые рейсы в Китай. 

Авиация Аэропорты дорога на курорт Краснодар Курорты и туризм отдых Транспорт Турция

Новости

Из Краснодара в Анталью будет летать еще одна иностранная авиакомпания
Сергей Меликов покинул пост главы Дагестана после разрушительных наводнений
В Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека
27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат
«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
2 мая, 15:31
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
30 апреля, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

Реклама на сайте