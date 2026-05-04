27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат

4 мая пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в поселке Витязево под Анапой закрыли частную школу-пансионат, действовавшую без образовательной лицензии. В одном из жилых домов находились 27 подростков в возрасте от 9 до 16 лет.

Надзорное ведомство также выявило многочисленные нарушения законодательства в самых разных сферах. В частности, проверяющие зафиксировали несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности, а также правил антитеррористической защищенности объекта.