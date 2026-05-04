27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат
Прокуратура выявила массу нарушений в частном пансионате под Анапой
4 мая пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в поселке Витязево под Анапой закрыли частную школу-пансионат, действовавшую без образовательной лицензии. В одном из жилых домов находились 27 подростков в возрасте от 9 до 16 лет.
Надзорное ведомство также выявило многочисленные нарушения законодательства в самых разных сферах. В частности, проверяющие зафиксировали несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности, а также правил антитеррористической защищенности объекта.
По результатам проверки Анапский городской суд вынес решение о наложении обеспечительных мер: индивидуальному предпринимателю, организовавшему работу пансионата, запретили оказывать услуги по размещению и обучению детей. Всех несовершеннолетних передали их законным представителям.
Как писали Юга.ру, в апреле в Сочи закрыли нелегальный реабилитационный центр для подростков. 25 детей жили в частном доме с нарушениями санитарных норм и пожарной безопасности.