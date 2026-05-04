27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Прокуратура Краснодарского края»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Прокуратура Краснодарского края»

Прокуратура выявила массу нарушений в частном пансионате под Анапой

4 мая пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в поселке Витязево под Анапой закрыли частную школу-пансионат, действовавшую без образовательной лицензии. В одном из жилых домов находились 27 подростков в возрасте от 9 до 16 лет.

Надзорное ведомство также выявило многочисленные нарушения законодательства в самых разных сферах. В частности, проверяющие зафиксировали несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности, а также правил антитеррористической защищенности объекта.

Читайте также:

По результатам проверки Анапский городской суд вынес решение о наложении обеспечительных мер: индивидуальному предпринимателю, организовавшему работу пансионата, запретили оказывать услуги по размещению и обучению детей. Всех несовершеннолетних передали их законным представителям.

Как писали Юга.ру, в апреле в Сочи закрыли нелегальный реабилитационный центр для подростков. 25 детей жили в частном доме с нарушениями санитарных норм и пожарной безопасности.

Анапа Дети Образование Прокуратура Школа Школьники

Новости

27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат
«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки
Более 50% россиян хотят возвращения ушедших зарубежных брендов
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение. Туристы возмущены
«Циклоническая депрессия»: начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
2 мая, 15:31
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
30 апреля, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

Реклама на сайте