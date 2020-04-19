Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 6 тыс. человек

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 19 апреля представил данные за сутки по числу зараженных COVID-19 в России

Коронавирус — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае, а к середине апреля COVID-19 были заражены 2 млн человек по всему миру. Накануне в России число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 4,7 тыс. и достигло 36,7 тыс. человек.

Утром 19 апреля оперштаб в своих соцсетях сообщил о 6 тыс. 60 новых случаях заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Больше всего заболевших — в Москве (3 тыс. 570 человек), Московской (709) и Нижегородской областях (129). В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявили 302 иницироваанных: Краснодарский край — 48 , Чечня — 44, Ингушетия — 42, Дагестан и Ростовская область — по 35, Северная Осетия — 26, Ставропольский край — 23, Кабардино-Балкария — 22, Карачаево-Черкесия — 17, Адыгея — 7, Крым — 2 и Севастополь — 1.