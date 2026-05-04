В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение. Туристы возмущены

С 1 мая для посещения горных курортов в Сочи помимо ски-пассов необходимо приобрести билет в нацпарк. Туристы не хотят платить дважды

3 мая телеграм-канал «Сочи №1» опубликовал видео, снятое туристом на курорте «Красная Поляна» в Сочи. Автор рассказал, что его не пускали на канатную дорогу без покупки билета в национальный парк стоимостью 250 рублей.

Напомним, плату за посещение Сочинского нацпарка в границах горных курортов ввели 1 мая 2026 года. Она взимается отдельно, не входит в стоимость ски-пассов и действует только на одно посещение.

Однако Сочинский национальный парк не сообщил об этом 1 мая в своих социальных сетях или на сайте, поэтому туристы не знали о нововведении.

При этом у мужчины был сезонный абонемент — единый ски-пасс на все горные курорты Сочи, который позволяет кататься неограниченное количество времени до окончания сезона. Отметим, что его стоимость — более 87 тыс. рублей.