В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение. Туристы возмущены

  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «Сочи №1»
С 1 мая для посещения горных курортов в Сочи помимо ски-пассов необходимо приобрести билет в нацпарк. Туристы не хотят платить дважды

3 мая телеграм-канал «Сочи №1» опубликовал видео, снятое туристом на курорте «Красная Поляна» в Сочи. Автор рассказал, что его не пускали на канатную дорогу без покупки билета в национальный парк стоимостью 250 рублей.

Напомним, плату за посещение Сочинского нацпарка в границах горных курортов ввели 1 мая 2026 года. Она взимается отдельно, не входит в стоимость ски-пассов и действует только на одно посещение.

Однако Сочинский национальный парк не сообщил об этом 1 мая в своих социальных сетях или на сайте, поэтому туристы не знали о нововведении.

При этом у мужчины был сезонный абонемент — единый ски-пасс на все горные курорты Сочи, который позволяет кататься неограниченное количество времени до окончания сезона. Отметим, что его стоимость — более 87 тыс. рублей.

По словам туриста, сотрудники нацпарка блокировали вход и требовали покупки билетов. За отсутствие документа можно получить штраф — от 3 до 4 тыс. рублей.

«Оплатили, и тебе, человеку, который катает по мокрому, выдают… длинный бумажный чек а-ля "Пятерочка" и строго-настрого рекомендуют его не испортить и не потерять, иначе штраф», — добавили горнолыжники.

Туристы возмущены тем, что теперь на курортах приходится платить дважды. При этом стоимость ски-пассов достаточно высокая — от 5800 рублей за однодневное посещение.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае бронирование отелей на майские праздники упало на 20,7%. Однако причина не в регулярных атаках БПЛА.

27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат
«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки
Более 50% россиян хотят возвращения ушедших зарубежных брендов
«Циклоническая депрессия»: начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

