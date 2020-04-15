Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

В мире

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В мире к 15 апреля коронавирусом оказались заражены более 2 млн человек в 196 странах

Коронавирус или COVID-19 — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19.

По данным статистического сайта Worldometer, всего к 8:45 COVID-19 заразились 2 млн 134 человека. Число смертей достигло 126 тыс. 727 человек, выздоровели 484 тыс. 600 пациентов. Сайт Coronavirus-monitor.ru по обновлению на то же время сообщает о 2 млн 2 зараженных и 126 тыс. 774 умерших.

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Самое большое количество заболевших как и прежде в США — 614 тыс. человек. На втором месте все еще находится Испания, там заболели 174 тыс. человек, на третьем — Италия со 162 тыс. зараженных . На четвертом и пятом местах Германия и Франция соответственно. Россия пока что находится на 15-м месте, сообщили RT.

Напомним, в России к 15 апреля зарегистрировали 21 тыс. 102 случая коронавируса и 170 летальных исходов. В Краснодарском крае за последние сутки выявили пять новых случаев COVID-19. Всего в регионе зафиксировали 215 инфицированных человек.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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