Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

В мире к 15 апреля коронавирусом оказались заражены более 2 млн человек в 196 странах

Коронавирус или COVID-19 — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19.

По данным статистического сайта Worldometer, всего к 8:45 COVID-19 заразились 2 млн 134 человека. Число смертей достигло 126 тыс. 727 человек, выздоровели 484 тыс. 600 пациентов. Сайт Coronavirus-monitor.ru по обновлению на то же время сообщает о 2 млн 2 зараженных и 126 тыс. 774 умерших.