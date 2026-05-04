Сергей Меликов покинул пост главы Дагестана после разрушительных наводнений

На фоне сильнейших весенних наводнений в руководстве Дагестана произошли кадровые перестановки

4 мая бывший глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что ушел в отставку по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин принял заявление ещё 30 апреля, назначив временно исполняющего обязанности руководителя республики.



Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. О своем новом месте работы бывший глава пока не сообщил, но попросил президента повременить с назначением на новую должность — Меликов планирует на время остаться в республике, чтобы помочь новому руководству «вникнуть в дела».

Врио главы Дагестана назначен Фёдор Щукин, до этого момента занимавший пост председателя Верховного суда республики. Указ о его назначении Путин подписал 4 мая, решение уже одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ.



По предварительной информации ТАСС, выборы главы республики пройдут в сентябре 2026 года.

Федор Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. Свою карьеру он начал в 2000 году как депутат районного Земского собрания. С 2004 года работал в судебной системе Нижегородской области, а в 2024 году возглавил Верховный суд Дагестана.

Отметим, что кадровые перестановки произошли на фоне масштабного стихийного бедствия. В конце марта и начале апреля Дагестан пережил два мощных наводнения. Стихия разрушила тысячи домов и дорог, в Махачкале частично обрушилась жилая многоэтажка, прорвало водохранилище в Дербентском районе, а питьевая вода оказалась заражена. Жертвами стихии стали шесть человек, общее число пострадавших превысило 6,2 тыс. жителей.