Сергей Меликов покинул пост главы Дагестана после разрушительных наводнений

Дагестан

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала главы Дагестана Сергея Меликова https://t.me/melikov05/5340
    © Скриншот из телеграм-канала главы Дагестана Сергея Меликова https://t.me/melikov05/5340

На фоне сильнейших весенних наводнений в руководстве Дагестана произошли кадровые перестановки

4 мая бывший глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что ушел в отставку по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин принял заявление ещё 30 апреля, назначив временно исполняющего обязанности руководителя республики.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. О своем новом месте работы бывший глава пока не сообщил, но попросил президента повременить с назначением на новую должность — Меликов планирует на время остаться в республике, чтобы помочь новому руководству «вникнуть в дела».

Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х:

Врио главы Дагестана назначен Фёдор Щукин, до этого момента занимавший пост председателя Верховного суда республики. Указ о его назначении Путин подписал 4 мая, решение уже одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

По предварительной информации ТАСС, выборы главы республики пройдут в сентябре 2026 года.

Федор Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. Свою карьеру он начал в 2000 году как депутат районного Земского собрания. С 2004 года работал в судебной системе Нижегородской области, а в 2024 году возглавил Верховный суд Дагестана.

Отметим, что кадровые перестановки произошли на фоне масштабного стихийного бедствия. В конце марта и начале апреля Дагестан пережил два мощных наводнения. Стихия разрушила тысячи домов и дорог, в Махачкале частично обрушилась жилая многоэтажка, прорвало водохранилище в Дербентском районе, а питьевая вода оказалась заражена. Жертвами стихии стали шесть человек, общее число пострадавших превысило 6,2 тыс. жителей.

Как писали Юга.ру, в Минприроды Дагестана прошли обыски из-за уголовных дел, возбужденных после наводнения.

Владимир Путин Дагестан Наводнения политика Президент России Чиновники

Новости

Из Краснодара в Анталью будет летать еще одна иностранная авиакомпания
Сергей Меликов покинул пост главы Дагестана после разрушительных наводнений
В Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека
27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат
«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
2 мая, 15:31
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
30 апреля, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

Реклама на сайте