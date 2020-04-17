Кондратьев хочет выбрать организации, которым разрешат работать в карантин

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 апреля продлил карантин на две недели и решил, что надо продумать, кто сможет работать с 20 апреля

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Впоследствии его продлили до 18 апреля, однако при этом ряд мер ослабили, в том числе в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, в течение которого можно двигаться на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). При этом краснодарцам напомнили, что передвигаться пешком в это время нельзя. Глава региона 17 апреля вновь продлил карантин до 30 апреля. С 13 апреля в регионе разрешили открыться некоторым предприятиям. Например, мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам.

«Коллег прошу скорректировать перечень организаций, которые мы будем открывать. В том числе 20 апреля. Игорь Петрович Галась, я прошу вас максимально с учетом сказанного мною назвать этот перечень организаций, которые будут работать в период с 20 апреля с соблюдением всех санитарных норм. Если не будут соблюдать, то как откроются, так и закроются. Здесь шуток быть не может», — заявил Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба.

Глава Кубани попросил Роспотребнадзор и глав муниципальных образований следить за соблюдением санитарных норм. Организациям из перечня, который планируют ввести, разрешат ездить в «беспропускное окно». Кондратьев подчеркнул, что такие фирмы необходимо интегрировать в режим карантина и продумать все вопросы: как сотрудники будут добираться на работу, как они будут питаться. При этом необходимо выдать пропуска, избежав очередей. Губернатор не назвал организации, которые точно откроют, но для примера привел оптовые базы продуктов.