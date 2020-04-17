Врач-инфекционист из Адыгеи: «Мы можем потерять преимущества в контроле над пандемией из-за безалаберности граждан»

Врач-инфекционист из Майкопа Рашид Цахаев 17 апреля рассказал порталу Юга.ру о том, как проходит лечение амбулаторных инфицированных коронавирусом с легкой формой заболевания и к чему может привести несоблюдение режима самоизоляции

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 11 марта ситуация с распространением вируса достигла масштабов пандемии. В России к 17 апреля зарегистрировали более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Врач-инфекционист Рашид Цахаев из Адыгеи вечером 15 апреля, после окончания рабочей смены, выступил с обращением к населению через социальные сети на своей странице в инстаграме. Он призвал местных жителей одуматься и начать соблюдать режим самоизоляции.

Корреспондент портала Юга.ру связалася с врачом и узнала, как лечат больных с коронавирусом в Адыгее.

Рашид Цахаев рассказал, что число больных в республике увеличивается, существенно выросла и нагрузка на медицинских работников. Он отметил, что кардинально изменился его рабочий график — он стал ненормированным, личного времени практически нет. «Я работаю в поликлиническом звене, выезжаю только к тем пациентам, у которых уже выявили коронавирус, наблюдаю динамику их состояния здоровья. Все бесплатно получают лекарственные препараты, которые мы назначаем и привозим больным. Расписываем, как их нужно принимать. За каждым больным закреплен и участковый терапевт, которому пациент всегда может позвонить для консультации», — отметил Цахаев.

По его словам, сейчас в Адыгее и в стране в целом удается контролировать ситуацию с нераспространением инфекции, но дальнейший сценарий развития пандемии зависит от сознательности граждан .

«Но все свои преимущества мы можем потерять из-за безалаберности населения. Люди просто не верят в саму проблему, считают, что мы все придумываем. Мы, медработники, делаем все возможное, но большая часть ответственности сейчас ложится на людей. Есть много факторов, которые влияют на распространение заболевания. Не все зависит от медиков, поэтому трудно сказать, когда выйдем на пик, на плато. Повторю, если люди будут относиться халатно (к ограничительным мерам), то все наши преимущества бессмысленны», — рассказал Рашид Цахаев. Причину недоверия людей к рекомендациям врач связал с распространением вирусных сообщений, которые эмоционально воздействуют на них и являются более доступным для восприятия. Рашид Цахаев считает, что важно системно, доходчиво и убедительно рассказывать людям, насколько опасно распространение инфекции и почему нужно соблюдать самоизоляцию, все рекомендации врачей и эпидемиологов.

При этом врач отметил, что отношение людей к ситуации постепенно меняется, а пациенты стали более ответственно относиться к рекомендациям специалистов. «Только что обследовал состояние здоровья пациента. У него появилась небольшая отдышка. Есть подозрение на пневмонию. Дал направление, и его тут же отвезут для проведения компьютерной томографии. Важно, что со стороны пациента есть абсолютное понимание того, что нужно вовремя провести обследование, при необходимости лечь в госпиталь», — рассказал Цахаев.

Он уточнил, что сейчас в республике по приказу регионального Минздрава изменилась и методика наблюдения за больными: на первый и пятый день обязательно проводят компьютерную томографию всем амбулаторным больным. Но при необходимости оперативно принимаются решения и больные вне плана направляются на томографию.

Изменился и подход к выявлению контактных лиц. Когда только начиналась эпидемия, врачи в защитных костюмах брали анализы только у подозреваемого на инфицирование и контактных из близкого круга лиц, и встречались с эмоциональной и не совсем адекватной реакцией соседей. Многие люди верили фейковой информации о том, что врачи при заборе анализов могут их заразить, рассказывает Цахаев.

По мнению врача, на данном этапе ситуация намного лучше, чем в Италии. Во многом это связано с тем, что пандемия началась позже и есть возможность подготовиться. В числе плюсов Цахаев также назвал уровень оснащенности медучреждений, количество койко-мест, аппаратов ИВЛ, тест-систем, большой процент обследования населения.