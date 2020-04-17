В России за сутки выявили более 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

К 17 апреля в России COVID-19 зафиксировали у более чем 32 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса, а спустя 12 дней сообщила об ускорении темпов распространения COVID-19. К 15 апреля в мире были заражены уже более 2 млн человек.

16 апреля в России было известно почти о 28 тыс. зараженных. По данным оперштаба, за последние сутки в стране зафиксировали 4 тыс. 70 новых случаев инфицирования COVID-19. Также сообщается, что выздоровели 286 человек и умерли 41 пациент. Как пишет RT, прирост заболевших составил 14,6%.

Таким образом, общее число зараженных достигло 32 тыс. 8 человек. За все время наблюдений в России зарегистрировали 273 летальных случая, выздоровели 2 тыс. 590 человек.

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 30 новых случаев заражения. Общее число тех, кто имеет диагноз коронавирус, составило 290 человек.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».