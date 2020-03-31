Почему коронавирус стал распространяться среди молодежи? Версия вирусолога

Врач-вирусолог Евгения Селькова 30 марта объяснила, почему молодые люди стали заболевать коронавирусом

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Вирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях инфекция может передаться через прикосновение к загрязненной поверхности. В зоне риска находятся люди старше 65 лет, однако из 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые были зафиксированы в Москве 30 марта, большинство заболевших — молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Как рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова в интервью «Вечерней Москве», одной из причин большого количества зараженной молодежи стало тестирование на коронавирус не только вернувшихся из-за границы, но и всех, с кем контактировал потенциально заболевший человек.

«Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, хотя такой человек также может быть переносчиком», — заявила Селькова. Она отметила, что со временем вирус приспосабливается к человеку, становясь менее агрессивным при этом.

Также к причинам заболевания молодежи врач отнесла то, что люди старшего возраста более дисциплинированы. «Старшее поколение ответственнее и бережнее относится к своему здоровью, они стараются меньше выходить на улицу, самоизолируются, в то время как молодежь нередко игнорирует рекомендации», — сказала Селькова.

Она обратила внимание на то, что у пенсионеров симптомы заболевания проявляются раньше из-за ослабленного иммунитета, а у молодых людей инкубационный период составляет от 17 до 21 дня (раньше говорилось о двухнедельном периоде).

Селькова заметила, что неправильное питание и вредные привычки также снижают иммунитет и могут стать причиной заболевания коронавирусом у молодежи, написал RT.

На момент выхода новости в мире известно о 787 тыс. заболевших, выздоровели 166,2 тыс. человек, умерли 37,8 тыс. человек. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день 14 пациентов остаются на лечении в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани проездом, лечится в Москве. На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)