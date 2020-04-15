В Адыгее умер пациент с подозрением на коронавирус

Адыгея

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В Адыгее поздним вечером 14 апреля зафиксировали смерть больного с подозрением на коронавирусную инфекцию

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 11 марта ситуация с распространением вируса достигла масштабов пандемии. В Адыгее 25 марта выявили первого заболевшего COVID-19, уже 6 апреля его выписали из больницы.

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8 апреля в республике госпитализировали в тяжелом состоянии врача медучреждения с подтвержденным анализом на коронавирус. Его подключили к аппарату ЭКМО, впервые в республике применив методику лечения насыщением крови кислородом, однако 14 апреля врач скончался.

На заседании оперативного штаба 15 апреля министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил о второй смерти. Вечером 14 апреля умер пациент, который был доставлен в госпиталь из Тахтамукайского района. Он также находился в тяжелом состоянии.

«Сейчас мы ждем результаты анализов по второму случаю. Но два смертельных случая схожи: у обоих пациентов были серьезные изменения в легких, когда происходит необратимый процесс. Поэтому важно своевременно обращаться к врачам, при первых признаках заболевания», — отметил Рустем Меретуков.

По данным минздрава Адыгеи, к 15 апреля на стационарном лечении находится 56 человек, в амбулаториях — 23, выздоровели и выписаны 12 пациентов, скончались 2 зараженных.

Всего в России известно о 24,4 тыс. зараженных коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявили более 3,3 тыс. новых случаев инфицирования.

Коронавирус смерть

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