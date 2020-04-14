В Адыгее умер врач, заболевший коронавирусом

Адыгея

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В Адыгее 14 апреля зафиксирован первый смертельный случай больного коронавирусной инфекцией

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. 25 марта в Адыгее выявили первого заболевшего COVID-19, уже 6 апреля его выписали из больницы. 

8 апреля в Адыгейскую республиканскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии врача медучреждения с подтвержденным анализом на коронавирус. 12 апреля его подключили к аппарату ЭКМО, впервые в республике применив методику лечения по насыщению крови кислородом.

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Еще 13 апреля врачи надеялись на его выздоровление, сообщая о повышении уровня кислорода в крови. 14 апреля министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил о смерти врача.

«К сожалению, сегодня мы зафиксировали первую смерть от коронавируса. Пациенту было 46 лет. Он длительное время находился на искусственной вентиляции легких. Поздно вечером 12 апреля его подключили к аппарату ЭКМО, но на фоне прогрессирующего ухудшения состояния он умер», — рассказал глава минздрава республики.

К 14 апреля в Адыгее коронавирус выявили у 34 человек. Определены 23 очага и круг людей, которые контактировали с заболевшими. Таких в республике около тысячи человек, все они находятся на карантине под наблюдением врачей.

Всего в России к 14 апреля зарегистрировали 21,1 тыс. случаев заражения COVID-19. Вчего в мире коронавирусом заразились 1 млн 936 тыс. человек. 

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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