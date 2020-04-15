Шашлыки, бассейн и торт. Студенты КубГАУ торжественно открыли вуз в Minecraft
15 апреля в инстаграме Кубанского государственного аграрного университета появилось двухминутное видео со зданием вуза, нарисованным в игре Minecraft
Университет рисовали члены клуба «Что? Где? Когда?» факультета общественных профессий. В течение недели здание вуза, а также его сад воспроизводили пять человек, написали 14 апреля в инстаграме КубГАУ.
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Учащаяся университета Алена Яковенко рассказала порталу Юга.ру, что после того, как КубГАУ достроили, внутри игры устроили его торжественное открытие. Студенты построили бассейн, поставили столы и тарелки. На «вечеринке» были торт, сосиски и шашлык.
«Если шашлык нельзя пожарить на улице, то можно пожарить в Minecraft!», — поделилась Яковенко.
Девушка добавила, что дважды здание вуза приходилось разрушать, потому что внутри него не помещались все кабинеты. Сейчас студенты отстроили один кабинет — со столами, принтером и компьютерами, а также коридор первого этажа.
«Занятия нашего клуба тут точно будут проходить, если преподаватели захотят, то будем и общие занятия проводить. Но надо еще доработать все», — сообщила студентка.
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Напомним, в Краснодарском крае действует режим карантина. Студентов и школьников региона перевели на дистанционное обучение. Как ранее писали Юга.ру, из-за коронавируса в 2020 году перенесли ЕГЭ и ОГЭ, отменили ОГЭ по выбору, перенесли вступительные экзамены. Детсады изменили сроки приема документов — подача заявлений начнется на месяц позже: с 15 мая, а не с 15 апреля.
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Как вам такой КубГАУ? ⠀ Члены интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» факультета общественных профессий воссоздали наш вуз в Minecraft. Над зданием трудились пять человек. Работа, показанная в видео, — результат недельного труда. ⠀ — После выхода на дистанционное обучение часто стали появляться видео, что пары проводят в «Майнкрафте». Я состою в клубе интеллектуальных игр, и мы решили, что было бы неплохой идеей воссоздать в игре кабинет, где мы собираемся, — поделилась с нами одна из молодых креаторов, студентка факультета Финансы и кредит Алёна Яковенко. ⠀ Так одно небольшое помещение переросло в полноценное здание факультета зоотехнии. ⠀ Автор видео: @asuzuna1504 ⠀ #кубгау #kubsau #самучуськубгау #майнкрафт #сидимдомакубгау
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