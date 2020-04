Шашлыки, бассейн и торт. Студенты КубГАУ торжественно открыли вуз в Minecraft

View this post on Instagram

Как вам такой КубГАУ? ⠀ Члены интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» факультета общественных профессий воссоздали наш вуз в Minecraft. Над зданием трудились пять человек. Работа, показанная в видео, — результат недельного труда. ⠀ — После выхода на дистанционное обучение часто стали появляться видео, что пары проводят в «Майнкрафте». Я состою в клубе интеллектуальных игр, и мы решили, что было бы неплохой идеей воссоздать в игре кабинет, где мы собираемся, — поделилась с нами одна из молодых креаторов, студентка факультета Финансы и кредит Алёна Яковенко. ⠀ Так одно небольшое помещение переросло в полноценное здание факультета зоотехнии. ⠀ Автор видео: @asuzuna1504