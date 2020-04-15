Шашлыки, бассейн и торт. Студенты КубГАУ торжественно открыли вуз в Minecraft

15 апреля в инстаграме Кубанского государственного аграрного университета появилось двухминутное видео со зданием вуза, нарисованным в игре Minecraft

Университет рисовали члены клуба «Что? Где? Когда?» факультета общественных профессий. В течение недели здание вуза, а также его сад воспроизводили пять человек, написали 14 апреля в инстаграме КубГАУ.

Учащаяся университета Алена Яковенко рассказала порталу Юга.ру, что после того, как КубГАУ достроили, внутри игры устроили его торжественное открытие. Студенты построили бассейн, поставили столы и тарелки. На «вечеринке» были торт, сосиски и шашлык.

«Если шашлык нельзя пожарить на улице, то можно пожарить в Minecraft!», — поделилась Яковенко.

Девушка добавила, что дважды здание вуза приходилось разрушать, потому что внутри него не помещались все кабинеты. Сейчас студенты отстроили один кабинет — со столами, принтером и компьютерами, а также коридор первого этажа.

«Занятия нашего клуба тут точно будут проходить, если преподаватели захотят, то будем и общие занятия проводить. Но надо еще доработать все», — сообщила студентка.