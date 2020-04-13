В Адыгее впервые применили уникальную методику лечения для тяжелого больного с коронавирусом

Группа врачей в Адыгее 12 апреля впервые в своей практике применила методику лечения от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Ко 2 апреля число зараженных COVID-19 превысило 1 млн человек, а 9 апреля — 1,5 млн, на следующий день количество жертв коронавируса достигло 100 тысяч. 13 апреля в России за сутки выявили свыше 2,5 тыс. новых случаев заражения, а всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 18,3 тыс. человек в 82 регионах РФ. В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. 8 апреля в минздраве Адыгеи сообщили, что в республиканскую больницу госпитализирован в тяжелом состоянии врач медучреждения с подтвержденным анализом на коронавирус. У всех остальных пациентов с COVID-19 болезнь протекает в легкой форме или средней степени тяжести.

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Накануне медики впервые в республике применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) крови, то есть насыщение крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Этот метод лечения использовался для лечения больного коронавирусной инфекцией, который находится в тяжелом состоянии, сообщила главный врач Адыгейской республиканской больницы Нателла Чеужева. «В настоящее время состояние пациента крайне тяжелое. Он находится реанимационной палате. Проводилась интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких. Но 12 апреля впервые в республике была применена методика экстракорпоральная оксигенации крови, и пациент был подключен к аппарату ЭКМО», — рассказала Нателла Чеужева. По ее словам, лечение пациента проводится при согласовании со специалистами федеральных центров. К 13 апреля показатели улучшились. Уровень кислорода в крови поднялся до 90%. Врачи надеются на его выздоровление, добавила Чеужева.