«Спасем тех, кто спасает нас». Благотворительные фонды всей России попросили о помощи

Звезды российского кино, эстрады, журналисты и телеведущие призвали поддержать благотворительные фонды в период пандемии коронавируса и финансового кризиса

Коронавирус или COVID-19 — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса.

Первыми пострадали те, кто помогает другим Из-за пандемии коронавируса некоммерческие организации по всей стране вынуждены закрывать программы, увольнять сотрудников и снижать масштабы оказываемой поддержки. Многие организации, оказывающие помощь россиянам в борьбе за жизнь, сами оказались на грани жизни и смерти.

«Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование. Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только "великая депрессия", но и серьезная социальная катастрофа», — рассказал соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковской.

Важен даже крошечный индивидуальный вклад Чтобы поддержать благотворительные организации, фонд запустил акцию #рубльвдень в интернете: любой желающий может оформить регулярное пожертвование в размере от 30 до 300 рублей в месяц в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций из всех регионов России .

В акции уже приняли участие Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Noize MC (Иван Алексеев) и другие известные россияне. Они записали видео, в котором призвали поддержать проверенные благотворительные фонды в период финансового кризиса.

Как принять участие в акции? Перейдите на сайт nuzhnapomosh.ru/crisis, отметьте галочками фонды, которые хотите поддержать, и оформите ежемесячное пожертвование; Поделитесь в социальных сетях видеороликом с участием известных актеров, поставьте хештег #рубльвдень, расскажите, что вы сами будете жертвовать фондам и призовите друзей в социальных сетях делать то же самое; Запишите собственное короткое видео с призывом поддержать НКО, поделитесь им в социальных сетях с хештегом #рубльвдень.

Какому фонду можно адресно помочь в Краснодаре? Краснодарская благотворительная организация «Синяя птица» также разместила в социальных сетях призыв о помощи с хэштегом #ЕслиНеБудетФондов.

Организация помогает детям с инвалидностью, семьям, попавшим в трудное положение, пожилым людям. На базе организации работает Центр развития «Верь в себя», который обучает разным навыкам и умениям детей с особенностями. Кроме того, «Синяя птица» — единственная в Краснодарском крае организация, реализующая программу помощи паллиативным детям «ЯЖивой».

«Если не будет нас, в Краснодарском крае некому будет оказывать регулярную поддержку семья с тяжелобольными детьми. Поддержание качественного уровня жизни ребенка в паллиативном состоянии в месяц обходится примерно в 70 тыс. рублей. Один из родителей всегда находится рядом с больным ребенком и не может работать. И мы поддерживаем такие семьи финансово, эмоционально и психологически», — говорится в тексте обращения.

Помочь «Синей птице» можно на сайте организации. Для этого нужно выбрать сумму ежемесячного пожертвования и нажать кнопку «пожертвовать» .

«Мы резко ощутили спад пожертвований две недели назад, когда начались первые предпосылки карантина. Приходы упали катастрофически — до 70-80%. Мы понимаем людей — сейчас важно думать о себе и своей семье, а бизнес не знает, чего ждать завтра. Но потребности детей в паллиативном состоянии, детей с инвалидностью и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию только растут», — рассказала порталу Юга.ру руководитель проектов АНО БСП «Синяя птица» Александра Вандышева.

Она сообщила, что государство не предоставило некоммерческому сектору никаких льгот. Благотворительные организации из разных регионов России направили несколько писем в правительство и президенту, но пока они на рассмотрении.

«Без поддержки мы просто перестанем существовать, как и другие благотворительные организации», — заключила Вандышева.

На момент выхода новости известно о 885,6 тыс. заболевших в 180 странах, выздоровели 185,4 тыс. человек, умерли 44,2 тыс. человек. В России на 1 апреля зарегистрировали 2 тыс. 777 случаев заболевания коронавирусом и 24 летальных исхода. В Краснодарском крае COVID-19 обнаружили у 22 человек, еще 26 имеют предварительно положительный тест на коронавирус.