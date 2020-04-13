В Краснодаре люди с аутизмом сшили больше сотни масок для волонтеров

Семьи-участники инклюзивного проекта «неПросто мастерские» в апреле начали шить защитные маски для волонтеров, которые помогают краснодарцам во время карантина

Напомним, с 31 марта на Кубани действует карантин, власти продлили его 18 апреля. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска.

Из-за карантина многие семьи остались без средств к существованию. Им помогают волонтерские движения, доставляя продукты и лекарства. Чтобы обезопасить волонтеров, семьи-участники инклюзивного проекта «неПросто мастерские» сшили уже более сотни защитных масок. Всего планируется изготовить около 500 масок.

«Мы решили шить потому, что не можем оставаться в стороне от происходящего. У нас есть необходимое оборудование и знания. Специально сделали пропуск для нашего мастера-технолога, чтобы она смогла подготовить задания, собрать материалы и передать их вместе со швейными машинами ребятам. Все работают дома, чтобы не подвергаться риску», — рассказала руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Дана Руднева.

Для производства масок используются запасы тканей, которые ранее организации дарили текстильные магазины и жители города. А все остальное Дана закупила на свои личные средства.

Первые инклюзивные мастерские для людей с ментальными нарушениями и особенностями развития благотворительная организация «Добрый-Юг» запустила в Краснодаре в прошлом году. Подробнее о мастерских можно прочитать в материале Эволюции Юга.ру.

«Если ситуация не изменится, с мая уже не будет денег на аренду помещения. Мы надеялись, что сами себя обеспечим. Планировали продавать изделия мастерских на ярмарках, проводить благотворительные события на городских площадках. Но все изменилось из-за коронавируса», — рассказала Руднева. Она подчеркнула, что, если мастерские закроются, десятки молодых людей с ментальными нарушениями потеряют возможность учиться, а большинство из них снова окажется дома, в изоляции от общества.

Как поддержать проект, можно узнать на сайте организации, а также инстаграмах dobriyyug и neprosto_krd. Кроме того, все желающие могут предоставить материалы для изготовления масок. Для этого достаточно связаться по телефону с Даной Рудневой: +7 (988) 339-96-63.