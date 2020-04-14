Более 40% заболевших коронавирусом не имели клинических симптомов — глава Роспотребнадзора

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 13 апреля назвала процент диагностированных случаев коронавируса, при которые у пациентов не было имели клинических симптомов болезни

Коронавирус или COVID-19 — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта в мире была объявлена пандемию коронавируса, а 23 марта ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19.

Чаще всего, к симптомам коронавируса относят температуру, сухой кашель, одышку, утомляемость и заложенность в груди.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 13 апреля во время онлайн-совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России с участием президента Владимира Путина рассказала, что более 40% из числа новых выявленных случаев COVID-19 в стране были без клинических симптомов.

«В структуре вчерашних выявлений 22% — это внебольничные пневмонии, 25% — это острые респираторные вирусные заболевания и почти 41% — это люди, у которых клиники нет. Этот процент растет с начала этого месяца», — сообщила Попова.

По ее словам, в стране также растет число заболеваний «по очагам»: из 74 очагов выявленных на сегодняшний день очагов инфекции, порядка 55% приходятся на долю лечебных учреждений, написал RT.

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Юга.ру писали о случаях заражения COVID-19 среди медиков. Так, 8 апреля в Адыгее врача госпитализировали с тяжелой формой коронавируса, а 13 апреля стало известно, что в Сочи коронавирусом заразились 15 медиков.

Напомним, в России к 13 апреля зарегистрировали 18 тыс. 328 случаев коронавируса и 148 летальных исходов. В Краснодарском крае за последние сутки выявили 41 новый случай COVID-19. Всего в регионе зафиксировали 210 инфицированных человек.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Роспотребнадзор Эпидемии

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