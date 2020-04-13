В Сочи 15 медработников заразились коронавирусом
В Сочи коронавирусной инфекцией заразились 15 медицинских работников. Об этом порталу Юга.ру сообщил источник в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России 13 апреля стало известно, что за сутки зарегистрировали 2 тыс. 558 новых случаев заражения COVID-19, умерли 18 человек, еще 179 выздоровели. Всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 18 тыс. 328 человек в 82 регионах России.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки в регионе выявили 41 инфицированного, а за прошлый день прирост заболевших составил 11 человек. Большинство из них — люди, которые не привезли этот вирус на Кубань, а контактировали с заболевшими.
В оперативном штабе Краснодарского края 13 апреля уточнили, что среди заболевших есть врач сочинского противотуберкулезного диспансера №1. За границу он не выезжал.
У десяти человек, с которыми контактировал доктор, исследования показали наличие коронавирусной инфекции. Это члены семьи и коллеги.
«Все они госпитализированы, проходят лечение в инфекционной больнице Сочи. Состояние пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении оперштаба.
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«В Сочи заболели 15 человек — медицинские работники, девять из которых сотрудники скорой помощи. Это врачи, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Все они госпитализированы», — уточнил источник портала Юга.ру в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи.
Она напомнила, что в Сочи на 13 апреля официально подтверждено 44 случая заражения. Причем, в последние двое суток в городе были выявлены по три случая коронавируса.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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