В России медики будут рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус. Что это значит?

Краснодарский край, Вся Россия

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Министерство здравоохранения России 13 апреля опубликовало рекомендации по лечению ОРВИ в период пандемии коронавируса

Что случилось?

Коронавирус или COVID-19 — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта в мире была объявлена пандемию коронавируса, а 23 марта ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19. В России известно о 15 тыс. 770 случаях заражения коронавирусом и 130 летальных исходах. В Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 210 человек.

Что делают медики для ранней диагностики COVID-19?

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Юга.ру писали, что в Москве 9 апреля главврачи больниц, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом объединились в Комитет и потребовали сразу лечить больных с пневмонией, не дожидаясь результатов теста на коронавирус. Департамент здравоохранения согласился с предложением врачей и внес изменения в маршрутизацию пацинетов.

13 апреля на сайте Минздрава России опубликовали временные методические рекомендации по лечению острых респираторных вирусных инфекций на время пандемии коронавируса, сообщил RT

В документе отмечается, что вирусы, способные вызывать тяжелые пневмонии, такие как MERS-CoV и SARS-CoV-2 (возбудитель новой коронавирусной инфекции COVID-19) могут клинически протекать как сезонные ОРВИ.

Теперь любой случай острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 °C и один или несколько из следующих признаков: кашель — сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль в горле, насморк и т.д.) при отсутствии других известных причин будет считаться подозрительным на COVID-19.

Что изменится в лечении ОРВИ?

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До получения результатов теста на коронавирус, ОРВИ с подозрением на COVID-19 должны лечиться препаратами, обладающими доказанной эффективностью в отношении сезонных ОРВИ и препаратами, предположительно эффективными в отношении коронавируса.

[Портал Юга.ру во избежание случаев самолечения и самодиагностики не публикует название препаратов и схемы лечения. При желании читатель может ознакомиться с ними в рекомендациях Минздрава].

И это поможет?

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент объективные доказательства эффективности такого лечения при коронавирусе отсутствуют и рекомендовали назначать лечение пациенту только после получения его (или его законного представителя) добровольного согласия.

В марте портал Юга.ру публиковал выдержки из интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко о ситуации с коронавирусом в России и о том, что делают медики.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ Эпидемии

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