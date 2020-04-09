В больницах Москвы решили объединить стационары для больных коронавирусом и пневмонией

Главврачи коронавирусных стационаров Москвы 9 апреля объединились в Клинический комитет по борьбе с COVID-19. Они предложили включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему

Оперативный штаб Москвы 9 апреля на официальной станице во «ВКонтакте» сообщил, что в столице создали комитет по борьбе с коронавирусом. В него вошли главврачи коронавирусных стационаров, написал RT.

Медики предложили включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему и отказаться от разделения стационаров, так как большинство случаев пневмонии вызваны именно COVID-19.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул, что сейчас точность тестов для выявления коронавируса составляет 70-80% , в остальных случаях тестирование дает ложноотрицательный результат. Это приводит к тому, что процесс лечения таких пациентов от коронавируса замедляется.

«Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», — добавил Проценко.

Чтобы исправить ситуацию, участники комитета предложили изменить маршрутизацию пациентов: если при переводе в стационар у пациента не будет результатов теста на коронавирус, но обследование в приемном отделении выявит КТ-признаки пневмонии COVID-19 с характерными клиническими проявлениями, то его будут лечить как больного с коронавирусом .

«На практике мы уже работаем по новому алгоритму. Скорая везет к нам пациентов с пневмонией и без результатов тестов на коронавирус. При поступлении, на основании результатов КТ, характерной клиники мы уже можем заподозрить коронавирус», — добавил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Департамент здравоохранения Москвы согласился с предложением врачей и подписал приказ об изменении принципов маршрутизации пациентов, сообщается на сайте ведомства.

Юга.ру писали о смерти 36-летней журналистки из Перми Анастасии Петровой. 24 марта ее госпитализировали в больницу с диагнозом «пневмония». Ей сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. 31 марта, до получения результатов второго анализа, журналистка умерла. Причиной смерти, по предварительным диагнозам, была пневмония. Однако 2 апреля глава минздрава Прикамья сообщила, что женщина умерла от коронавирусной инфекции, а результаты ее теста пришли только сейчас.

По данным администрации Краснодарского края, на сегодняшний день в регионе проведено 18 тыс. 96 лабораторных исследований на COVID-19, 105 тестов показали положительный результат. При этом за все время к медикам с подозрением на коронавирус обратились 728 человек, в том числе 128 детей. Сейчас в стационарах лечатся 290 человек, из них 68 детей. Как объяснили порталу Юга.ру в пресс-службе краевого минздрава, люди, находящиеся в стационарах, имеют симптоматику, свойственную коронавирусу, либо контактировали с заболевшими, но подтверждающих COVID-19 результатов еще нет.

8 апреля количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек и на момент выхода новости составило 1 млн 544 тыс. человек, число смертей превысило 89,4 тыс., выздоровели более 338,5 тыс. заболевших. В России к 9 апреля за сутки выявили 1 тыс. 459 новых случаев заражения, всего в 81 субъекте страны зарегистрировали 10 тыс. 31 инфицированных. Умерли 76 человек с коронавирусом, 698 выздоровели. В Краснодарском крае коронавирус подтвержден у 105 человек, 15 из них уже выздоровели, один заболевший умер.