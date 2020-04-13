Краснодарская больница показала больных коронавирусом, чтобы убедить людей сидеть дома
Краснодарская инфекционная больница 12 апреля опубликовала видео, на котором видны больные коронавирусом
С 31 марта на Кубани действует карантин. Он установил запрет на использование личного автомобиля и выход из дома без жизненной необходимости. В том числе исключением считается неотложная и экстренная медицинская помощь. Такой режим продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями.
С 1 апреля краевая инфекционная больница в своем инстаграме указала, что переходит на режим госпиталя «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране». С этого момента она принимает только пациентов с подозрением на коронавирус.
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Социальный ролик с призывом оставаться дома опубликовали накануне в инстаграме специализированной клинической инфекционной больницы Краснодара (СКИБ). На кадрах показана часть медучреждения, которую переоборудовали для приема больных коронавирусом. Также на видео попали врачи в специальных костюмах и пациенты на аппаратах ИВЛ.
«Еще раз хотим напомнить, почему нужно оставаться дома! Сохраняй видео и делай репост, чтобы его увидело как можно больше людей. Берегите себя и своих близких», — говорится в посте.
В комментариях люди разделились на две группы. Одни поддержали больницу и заявили, что подобные «жесткие» ролики необходимы для сознательности людей. Другие сочли видео недопустимым.
Напомним, за сутки 12 апреля в России выявили 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 31 человек заболел на Кубани. Всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 15 тыс. 770 человек в 82 регионах России. К моменту написания новости в мире число зараженных вирусом превысило 1,5 млн человек и составило 1 млн 850 тыс. человек, умерли более 114 тыс. больных.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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