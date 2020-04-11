Полицейские задержали краснодарца, который пытался продать красный спецпропуск. Ему грозит до 2 лет тюрьмы

Краснодарские полицейские в апреле задержали второго краснодарца за торговлю спецпропусками

На Кубани из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится до 18 апреля. Жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. После введения карантина, на въездах в Краснодар начали проверять прописку.

С 12 апреля в регионе разрешат передвигаться внутри муницилитетов, однако между муниципальными образованиями можно будет ездить только при наличии красного спецпропуска.

Портал Юга.ру писал о том, что 6 апреля полицейские задержали в Краснодаре 31-летнего мужчину, который пытался продать за 7 тыс. рублей красный пропуск. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ (Покушение на подделку официального документа). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Аналогичное правонарушение выявили 11 апреля. Краснодарец собирался продать красный спецпропуск за 8 тыс. рублей, но был задержан полицейскими во время контрольной закупки, сообщили в пресс-службы УМВД России по Краснодару.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ (Покушение на подделку официального документа). Ему также грозит до двух лет тюрьмы.

Кроме того, полицейские задержали 30-летнего жителя Краснодара. Ранее судимый за кражу и угон автомобиля мужчина предъявил пропуск, куда данные автомобиля были вписаны незаконно. Сейчас правоохранители выясняют, где краснодарец взял пропуск.

Круглосуточная горячая линия краевого минтранса по вопросам получения пропусков на транспорт — 8 (861) 268-35-98