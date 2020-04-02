Главный редактор пермской газеты «Деловой понедельник», 36-летняя Анастасия Петрова, 31 марта умерла в краевой клинической больнице. 2 апреля стало известно, что причиной смерти журналистки стал коронавирус

По официальным данным на 2 апреля в России зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей. За последние сутки в стране заразился 771 человек, 6 больных скончались. Один летальный исход от коронавируса был зафиксирован в Пермской области.

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Умершей от коронавируса пациенткой в Перми стала 36-летняя журналистка Анастасия Петрова, главный редактор газеты «Деловой понедельник». У нее остались двое детей. 23 марта Петрова написала на своей странице в фейсбуке, что у нее сегодня должен был быть первый день отпуска, но ночью резко поднялась температура, а с утра появилась боль в горле и жесткий кашель.

«Вызвала врача, отчиталась о контактах с прибывшими из-за рубежа (у меня их три, но все прилетели больше, чем 14 дней назад), выслушала "ох, черт..." от диспетчера. Жду врача», — поделилась журналистка.

24 марта женщину госпитализировали в больницу с диагнозом «пневмония». Ей сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Как пишет «Коммерсантъ», тест вызвал вопросы, поэтому было решено провести повторное тестирование. Анализы отправили в лабораторию в Новосибирске.

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«Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга [вид плавания — Юга.ру], кстати — помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще — в группе риска.[…] Матерились, что скорая на вызова ездит не в полной защите. Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа — это вообще-то очень страшно», — написала журналистка.

Также Петрова сообщила, что врачам удалось сбить температуру до 38°.

31 марта, до получения анализов, журналистка умерла. Последние дни она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Предварительный диагноз, из-за которого скончалась Анастасия, — пневмония», — заявила 1 апреля глава Минздрава Прикамья Оксана Мелехова.

2 апреля Мелехова сообщила, что причиной смерти 36-летней Анастасии Петровой стала коронавирусная инфекция, а результаты теста пришли только сейчас. Однако по данным «Медузы», о диагнозе «коронавирус» стало известно еще при жизни Петровой.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба раскритиковал работу медиков и обвинил их в умалчивании информации.

«Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — привел слова Махонина телеграм-канал оперативного штаба.

Отметим, что по данным московского оперштаба больше половины новых случаев заболевания в столицы были зарегистрированы у людей моложе 45 лет.

«Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет и еще около 15% — старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших — дети», — сообщили в оперштабе Москвы.