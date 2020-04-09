На Кубани зарегистрировали 20 новых больных коронавирусом. Самому младшему пациенту 5 лет

В России к 9 апреля за сутки выявили 1 тыс. 459 новых случаев заражения, всего в 81 субъекте страны зарегистрировали 10 тыс. 31 инфицированных. Умерли 76 человек с коронавирусом, 698 выздоровели. Утром 7 апреля стало известно о первой смерти на Кубани, а вчера в регионе выявили 24 человека с COVID-19.

По данным оперштаба Москвы, за сутки среди всех зараженных страны 20 человек находятся на Кубани. Эту информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края. Одна заболевшая вернулась в регион из Турции, остальные контактировали с ранее зараженными.

В оперштабе Кубани рассказали, что 11 случаев COVID-19 зафиксировали в Сочи, 3 — в Краснодаре, 4 — в Геленджике, 2 — в Анапе. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уточнили, что в Анапе вирус подтвердили у двух несовершеннолетних — 5 и 17 лет, в Геленджике одному из пациентов 16 лет. Самому старшему из зараженных 72 года.

Таким образом, на данный момент коронавирус подтвердили в крае у 105 человек, 15 из них уже выздоровели. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 22 — в состоянии средней тяжести. Еще 11 человек, состояние которых удовлетворительное, от госпитализации отказались и самоизолированы дома.

На сегодня в регионе провели 18 тыс. 96 лабораторных исследований на COVID-19. С подозрением на коронавирус к медикам обратились 728 человек, в том числе 128 детей. На стационарном лечении остаются 290 пациентов, из них 68 детей. Дома под наблюдением врачей поликлиник — 6 тыс. 260 жителей региона. В обсерваторах находятся 166 человек: 44 в Краснодаре и 122 в Сочи. Их состояние удовлетворительное.