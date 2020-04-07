В Сочи саксофонист устроил концерт на балконе

В сочинском ЖК «Триумф» во время режима самоизоляции саксофонист начал устраивать балконные концерты для соседей

На Кубани с 31 марта действует карантин, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим карантина запрещает выходить и выезжать из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску , чтобы вынести мусор или выгулять домашнее животное.

Саксофонист из Сочи во время карантина решил развлечь соседей и устроил регулярные музыкальные вечеринки: он уже выступил 4 и 5 апреля. Музыкант обычно играет более часа в адлерском жилом комплексе «Триумф» на улице Кирпичной.

«Вот такой флешмоб у нас во дворе каждый вечер в 21:00. Кто-то замечательно играет на саксофоне», — написала в своем инстраграме одна из зрительниц — и.о. главврача городской больницы № 8 в Сочи Марина Бралюк.

Она прокомментировала порталу Юга.ру, что поддерживает такую музыкальную «профилактику» положительными эмоциями.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре балконные вечеринки начались еще до введения официального карантина. Из-за распространения коронавируса учреждения культуры Краснодарского края до 1 мая будут показывать виртуальные концерты и спектакли.