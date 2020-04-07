За сутки в России выявили 1 тыс. 154 заболевших коронавирусом, скончались 11 пациентов

По данным оперативного штаба, к 7 апреля количество заболевших коронавирусом в России возросло до 7 тыс. 497 человек

Коронавирус, или COVID-19, — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

6 апреля в России было зарегистрировано 6 тыс. 343 (+954 за сутки) больных коронавирусом, а 7 апреля оперативный штаб сообщил об 1 тыс. 154 новых случаях заболевания.

В Москве был поставлен рекорд по заболевшим — 697 новых случаев за сутки, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 69 заболевших, а в Московской области — 67. Отметим, что, по официальным данным, в Ставропольском крае зафиксировали 19 новых заболевших COVID-19, в Дагестане — 13, в Краснодарском крае — 11 , в Ростовской области — 8, в Ингушетии — 6, в Кабардино-Балкарии — 5 и по одному новому случаю в Чечне, Крыму и Северной Осетии. Кроме того, впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесии, и сразу трем пациентам.

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Также за сутки, по официальным данным, в связи с коронавирусом умерли 11 человек: 2 — в Москве, 5 — в Московской области, еще по одному летальному исходу — в Краснодарском крае, Бурятии, Приморском крае и Иркутской области.

Таким образом, по данным на 7 апреля, в России зарегистрировали 7 тыс. 497 случаев заболевания коронавирусом в 81 регионе. Умерли 58 заболевших, выздоровели 494 человека .

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 млн 350,9 тыс. человек, число смертей превысило 74,8 тыс., выздоровели более 286,6 тыс. заболевших.