На Кубани второй день подряд выявили 11 новых зараженных COVID-19

В России к 7 апреля зарегистрировали более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, в Краснодарском крае — 11 новых инфицированных

Коронавирус, или COVID-19 — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в китайском Ухане и к концу марта 2020 года распространился по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России к 7 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 154 новых случая заражения, всего в 81 субъектах страны зарегистрировано 7 тыс. 497 инфицированных. Из них умерли 58 человек, 494 выздоровели. Сегодня утром стало известно о первом умершем на Кубани.

Оперштаб Москвы в своей группе во «ВКонтакте» в 10:30 опубликовал список регионов и количество зараженных за сутки. На Кубани к 7 апреля снова выявили 11 новых заболевших, как и днем ранее. Таким образом, всего в регионе известно о 61 инфицированном коронавирусом.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подтвердили эту информацию. Заболевшие посещали США, Таиланд и ОАЭ. Людей госпитализировали в инфекционные боксы, их результаты официально подтверждены. Всех контактировавших с инфицированными поместили под наблюдение врачей.

Отметим, что в 9:30 краевой оперштаб в сообщении о погибшем говорил, что за сутки в регионе никто не заболел.