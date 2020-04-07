На Кубани второй день подряд выявили 11 новых зараженных COVID-19
В России к 7 апреля зарегистрировали более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, в Краснодарском крае — 11 новых инфицированных
Коронавирус, или COVID-19 — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в китайском Ухане и к концу марта 2020 года распространился по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России к 7 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 154 новых случая заражения, всего в 81 субъектах страны зарегистрировано 7 тыс. 497 инфицированных. Из них умерли 58 человек, 494 выздоровели. Сегодня утром стало известно о первом умершем на Кубани.
Оперштаб Москвы в своей группе во «ВКонтакте» в 10:30 опубликовал список регионов и количество зараженных за сутки. На Кубани к 7 апреля снова выявили 11 новых заболевших, как и днем ранее. Таким образом, всего в регионе известно о 61 инфицированном коронавирусом.
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подтвердили эту информацию. Заболевшие посещали США, Таиланд и ОАЭ. Людей госпитализировали в инфекционные боксы, их результаты официально подтверждены. Всех контактировавших с инфицированными поместили под наблюдение врачей.
Отметим, что в 9:30 краевой оперштаб в сообщении о погибшем говорил, что за сутки в регионе никто не заболел.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 351 тыс. человек, число смертей превысило 74,8 тыс., выздоровели более 286,7 тыс. заболевших.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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