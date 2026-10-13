Певец русского леса. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Ивана Шишкина

Также участники разберут «Рожь», «Корабельную рощу», «Сосны, освещенные солнцем», «На диком севере» и другие работы мастера.

Искусствовед и издатель Яна Манакова 17 октября проведет лекцию «Иван Шишкин. Певец русского леса». Участники поговорят о том, как крестьянский сын стал знаменитым художником, почему медведей на его самой известной картине писал не он и что на самом деле скрывается за внешней «хрестоматийностью» его образов.

Иван Шишкин — один из крупнейших русских пейзажистов XIX века. Он принадлежал к поколению передвижников и прославился как мастер реалистического пейзажа.

Шишкин работал не как сочинитель пейзажей, а как исследователь натуры. Он делал множество зарисовок, изучал породы деревьев, строение коры, мха, корней. Его картины — это почти документально точное воспроизведение природы.

Самая известная работа Шишкина — «Утро в сосновом лесу» 1889 года. На ней изображено поваленное бурей дерево, по которому карабкаются четыре медвежонка, а рядом стоит медведица. Однако животных на картине написал не Шишкин, а его друг Константин Савицкий. Оригинал полотна находится в Третьяковской галерее в Москве.

Лекция состоится 17 октября в «Арт-веранде» на Фрунзе, 104. Подробности можно уточнить у организаторов.