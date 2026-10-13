Индийская компания вложит 10 млрд рублей в производство лекарств на Кубани

13 октября в Департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края сообщили «Эксперту Юг», что индийская фармацевтическая компания Shilpa Medicare Limited («Шилпа Медикеар Лимитед») приступила к расчету финансово-экономической модели строительства завода в регионе. По итогам этой работы инвестор определит сроки реализации и объемы производства. Предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей. Ранее стало известно, что специализирующаяся на онкопрепаратах компания рассматривает создание двух площадок на Кубани с расчетом как на российский рынок, так и на экспорт.

Проект Shilpa — не единственная фарминициатива в регионе. На сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края находятся еще два проекта:

строительство фармацевтического комплекса компании «Апрель» (ООО «Химико-фармацевтическая компания») в Краснодаре с инвестициями в 39,4 млрд рублей;

создание производства фармпрепаратов индийской Cadila Pharmaceuticals («Кадила Фармасютикалз Лимитед») стоимостью 10 млрд рублей.

По данным краевого Минпрома, доля фармацевтики в общем объеме промышленного производства Кубани пока составляет около 1,5%. По состоянию на сентябрь 2026 года в регионе зарегистрировано 29 юрлиц и ИП, работающих в сфере производства фармсредств и материалов.