Рекордная жара в Приморско-Ахтарске 12 октября: город стал самым теплым местом Европейской России

Абсолютный максимум дня зафиксировали в Краснодарском крае: в Приморско-Ахтарске столбики термометров поднялись до +27,7 °C. Это на 2,6 °C выше достижения, установленного 32 года назад, в 1994 году.

Исторические максимумы также обновились в десятках городов. Среди них — Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Владимир, Тула, Рязань, Орел, Тамбов, Пенза, Курск, Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье. При этом самый давний рекорд зафиксирован в Нижнем Новгороде: там температура достигла +19,2 °C, побив показатель 1917 года.

В Москве день стал самым теплым с начала месяца, превысив климатическую норму более чем на 7 °C, а в Коломне воздух прогрелся до +22,4 °C (+4,8 °C к рекорду 47-летней давности).

По прогнозу Леуса, во вторник, 13 октября, в Южном и Приволжском округах будет на 4–9 °C теплее климатической нормы.



Напомним, что 7 октября температурный рекорд был зафиксирован в Краснодаре — 33 °C. Прежний максимум в этот день был в 2024 году — тогда температура составила 31,9 °C. Также рекорды отметили в Джубге (33 °C), Туапсе и Белореченске (32 °C).