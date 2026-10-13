«Пертолат» вместо вертолета: в Анапе посетительница сквера военной техники нашла ошибки в подписях

В Анапе нашли ошибки на табличках у военной техники

13 октября в паблике «Анапа гражданская — Рупор городской общественности» появилось видео, снятое в сквере военной техники. Женщина обнаружила, что почти каждая табличка, описывающая экспонаты, содержит ошибки — орфографические и пунктуационные.

Особое внимание привлекла надпись у вертолета Ка-27ПЛ. В заголовке он назван вертолетом, а уже строчкой ниже превращается в «пертолат». В этом же описании есть фраза про «опытный образец вертолета впе», который «поднялся в воздух в августА 1973 года».

Вместо «давление» на одной из табличек — «дзвление».