«Пертолат» вместо вертолета: в Анапе посетительница сквера военной техники нашла ошибки в подписях
В Анапе нашли ошибки на табличках у военной техники
13 октября в паблике «Анапа гражданская — Рупор городской общественности» появилось видео, снятое в сквере военной техники. Женщина обнаружила, что почти каждая табличка, описывающая экспонаты, содержит ошибки — орфографические и пунктуационные.
Особое внимание привлекла надпись у вертолета Ка-27ПЛ. В заголовке он назван вертолетом, а уже строчкой ниже превращается в «пертолат». В этом же описании есть фраза про «опытный образец вертолета впе», который «поднялся в воздух в августА 1973 года».
Вместо «давление» на одной из табличек — «дзвление».
В карточке сквера на «Яндекс.Картах» София Б. поставила территории одну звезду и оставила возмущенный отзыв.
«Не удалось найти ни одной таблички без ошибок в описании. Как такое возможно? Никто — ни автор текста, ни ответственный за печать, ни установщики — не заметил многочисленные ошибки? Обновите таблички и исправьте недочеты, чтобы не позориться. О каком уважении можно говорить, если все начинается с таких мелочей?» — написала женщина.
Она также добавила, что и сама территория сквера оставляет желать лучшего: за ней не следят, растения не ухожены.
Как писали Юга.ру, в июне 2024 года в Краснодаре на многоэтажке установили адресные таблички с ошибкой.