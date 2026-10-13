«Пертолат» вместо вертолета: в Анапе посетительница сквера военной техники нашла ошибки в подписях

Краснодарский край

Распечатать

  • Сквер военной техники в Анапе © Скриншот yandex.ru/maps
    Сквер военной техники в Анапе © Скриншот yandex.ru/maps

В Анапе нашли ошибки на табличках у военной техники

13 октября в паблике «Анапа гражданская — Рупор городской общественности» появилось видео, снятое в сквере военной техники. Женщина обнаружила, что почти каждая табличка, описывающая экспонаты, содержит ошибки — орфографические и пунктуационные.

Особое внимание привлекла надпись у вертолета Ка-27ПЛ. В заголовке он назван вертолетом, а уже строчкой ниже превращается в «пертолат». В этом же описании есть фраза про «опытный образец вертолета впе», который «поднялся в воздух в августА 1973 года».

Вместо «давление» на одной из табличек — «дзвление».

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Анапа гражданская Рупор городской общественности»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Анапа гражданская Рупор городской общественности»

Читайте также:

В карточке сквера на «Яндекс.Картах» София Б. поставила территории одну звезду и оставила возмущенный отзыв.

«Не удалось найти ни одной таблички без ошибок в описании. Как такое возможно? Никто — ни автор текста, ни ответственный за печать, ни установщики — не заметил многочисленные ошибки? Обновите таблички и исправьте недочеты, чтобы не позориться. О каком уважении можно говорить, если все начинается с таких мелочей?» — написала женщина.

Она также добавила, что и сама территория сквера оставляет желать лучшего: за ней не следят, растения не ухожены.

Как писали Юга.ру, в июне 2024 года в Краснодаре на многоэтажке установили адресные таблички с ошибкой.

Анапа грамотность Музеи русский язык

Новости

Певец русского леса. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Ивана Шишкина
Индийская компания вложит 10 млрд рублей в производство лекарств на Кубани
«Пертолат» вместо вертолета: в Анапе посетительница сквера военной техники нашла ошибки в подписях
Парковочные сборы в Краснодаре впервые превысили миллиард рублей за девять месяцев
Спутники зафиксировали разлив мазута от Новороссийска до Анапы. Власти отрицают загрязнение
Рекордная жара в Приморско-Ахтарске 12 октября: город стал самым теплым местом Европейской России

Лента новостей

Реклама на сайте