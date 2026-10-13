Спутники зафиксировали разлив мазута от Новороссийска до Анапы. Власти отрицают загрязнение

13 октября эксперты проекта «Прозрачный мир» сообщили о загрязнении морской поверхности вдоль побережья Краснодарского края, которое показали радиолокационные снимки. По данным специалистов, 10 октября разлив прослеживался на отрезке между Архипо-Осиповкой и Новороссийском. Предположительно, его источником стал поврежденный танкер Aframax Rio, который отбуксировали от берегов Сочи 9 октября.

К 12 октября пятно фрагментировалось и продвинулось дальше на северо-запад — в сторону Цемесской бухты, выносных причалов КТК и Анапы. Специалисты предупреждают, что прижимной ветер может направить остатки загрязнения к берегу.



В то же время оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о масштабном разливе нефтепродуктов в акватории Черного моря. Со ссылкой на ФГБУ «Морская спасательная служба» власти заявили, что специалисты ведут постоянный мониторинг и не подтверждают наличие масляных пятен на воде.



Напомним, что 11 октября на побережье Кубани снова начали находить испачканных нефтепродуктами птиц.