Парковочные сборы в Краснодаре впервые превысили миллиард рублей за девять месяцев

С января по сентябрь доходы Краснодара от платных парковок и штрафов за их неоплату составили 1,02 млрд. Это почти на 39% больше, чем в прошлом году

13 октября «РБК» со ссылкой на администрацию Краснодара сообщило, что за январь — сентябрь 2026 года городской бюджет получил от муниципальных платных парковок и штрафов за их неоплату 1,02 млрд рублей. За аналогичный период 2025 года эта сумма составляла 732,5 млн рублей — показатель вырос на 38,7%.

При этом две трети суммы поступили именно от штрафов за неоплату — 678,5 млн рублей, а их объем по сравнению с прошлым годом увеличился на 54,7%. От эксплуатации парковок за девять месяцев 2026 года в бюджет пришло 337,2 млн рублей.