Парковочные сборы в Краснодаре впервые превысили миллиард рублей за девять месяцев
С января по сентябрь доходы Краснодара от платных парковок и штрафов за их неоплату составили 1,02 млрд. Это почти на 39% больше, чем в прошлом году
13 октября «РБК» со ссылкой на администрацию Краснодара сообщило, что за январь — сентябрь 2026 года городской бюджет получил от муниципальных платных парковок и штрафов за их неоплату 1,02 млрд рублей. За аналогичный период 2025 года эта сумма составляла 732,5 млн рублей — показатель вырос на 38,7%.
При этом две трети суммы поступили именно от штрафов за неоплату — 678,5 млн рублей, а их объем по сравнению с прошлым годом увеличился на 54,7%. От эксплуатации парковок за девять месяцев 2026 года в бюджет пришло 337,2 млн рублей.
Власти Краснодара расширят зону платных парковок до конца года:
По словам властей, все средства от парковочной деятельности поступают в муниципальный дорожный фонд и направляются на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство дорожной инфраструктуры.
Отметим, что по данным на сентябрь 2026 года, в Краснодаре работали 330 муниципальных платных парковок на 14,5 тыс. машиномест. Для сравнения: в 2025 году было обустроено 2,7 тыс. мест, в 2024-м — 2 тыс., а в 2023-м — всего 297. Рост количества парковочных мест за три года — почти в 50 раз.
Как писали Юга.ру, в сентябре Минтранс утвердил новый знак для парковки многодетных семей.