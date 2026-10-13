Парковочные сборы в Краснодаре впервые превысили миллиард рублей за девять месяцев

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С января по сентябрь доходы Краснодара от платных парковок и штрафов за их неоплату составили 1,02 млрд. Это почти на 39% больше, чем в прошлом году

13 октября «РБК» со ссылкой на администрацию Краснодара сообщило, что за январь — сентябрь 2026 года городской бюджет получил от муниципальных платных парковок и штрафов за их неоплату 1,02 млрд рублей. За аналогичный период 2025 года эта сумма составляла 732,5 млн рублей — показатель вырос на 38,7%.

При этом две трети суммы поступили именно от штрафов за неоплату — 678,5 млн рублей, а их объем по сравнению с прошлым годом увеличился на 54,7%. От эксплуатации парковок за девять месяцев 2026 года в бюджет пришло 337,2 млн рублей. 

Власти Краснодара расширят зону платных парковок до конца года:

По словам властей, все средства от парковочной деятельности поступают в муниципальный дорожный фонд и направляются на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство дорожной инфраструктуры. 

Отметим, что по данным на сентябрь 2026 года, в Краснодаре работали 330 муниципальных платных парковок на 14,5 тыс. машиномест. Для сравнения: в 2025 году было обустроено 2,7 тыс. мест, в 2024-м — 2 тыс., а в 2023-м — всего 297. Рост количества парковочных мест за три года — почти в 50 раз.

Как писали Юга.ру, в сентябре Минтранс утвердил новый знак для парковки многодетных семей.

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