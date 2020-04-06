В Адыгее 24 тыс. одиноких пенсионеров бесплатно получат продуктовые наборы
В Адыгее с 6 апреля начали раздавать бесплатные продуктовые наборы одиноким пожилым гражданам и инвалидам, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию.
2 апреля стало известно о выделении 5 млн рублей из резервного фонда кабмина Адыгеи на закупку товаров первой необходимости для пожилых людей и инвалидов. На проведение благотворительной акции Адыгея также получили средства фонда «Мы вместе». Всего на продуктовые наборы в республике направлено 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
По словам собеседника, благодаря дополнительному выделению средств, увеличилось число граждан, которые будут охвачены благотворительной акцией. В результате единовременно продуктовые наборы бесплатно получат одинокие граждане старше 65 лет, инвалиды, которые ограничены в передвижении, и малоимущие семьи.
Для составления списков адресатов было открыто 20 номеров телефонов горячей линии, которые действуют в каждом муниципальном образовании. По поступившим заявкам сформировано около 24 тыс. продуктовых наборов, 7 тысяч уже переданы в муниципальные образования. В каждый набор входят консервы, макароны, растительное масло, мука, сахар, крупы, чай, мыло.
«Наборы уже начали доставлять волонтеры. Группы добровольцев организованы в каждом муниципальном образовании — всего около 600 волонтеров принимают участие в акции», — уточнили в пресс-службе.
В Адыгее продолжает действовать режим самоизоляции. Как писали Юга.ру, в конце марта из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. Гостиницам поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проводить ярмарки выходного дня и закрыли рынки.
С 3 апреля режим самоизоляции ужесточили. Всем жителям республики запретили покидать свои места проживания. Передвигаться на транспорте по населенным пунктам можно будет только по спецпропускам.
Для приема больных коронавирусной инфекцией в трех больницах Адыгеи развернули специальный коечный фонд из 430 мест.
По информации управления Роспотребнадзора по Адыгее на 6 апреля, в республике госпитализировано 29 человек, из них 15 человек с подозрением на коронавирус, у 14 пациентов диагноз уже подтвержден. На карантине находятся 155 человек.