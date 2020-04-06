Для больных коронавирусом в больницах Адыгеи подготовили 430 мест, уже госпитализированы 29 человек

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. Молодой человек при первых симптомах заболевания обратился к врачам, его изолировали и отработали круг лиц, контактировавших с ним, написал в инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Тяжелобольных в республике нет. Только у одного пациента болезнь протекает со средней степенью тяжести с положительной динамикой», —сообщили в минздраве Адыгеи.

Сейчас всех больных коронавирусом принимает Адыгейская республиканская инфекционная больница. Там отвели 150 мест для инфицированных коронавирусом. На 5 апреля таких в республике 7 человек, еще 22 госпитализированы с подозрением на COVID-19, сообщили в оперативном штабе региона.

По информации управления Роспотребнадзора по Адыгее, из заболевших три человека прибыли из-за границы, несколько очагов образовалось из жителей региона, приехавших из Москвы, и контактнировавших с ними людей. Всего на карантине сейчас находится 168 человек. В случае ухудшения ситуации в Майкопской горбольнице подготовили 180 мест, в больнице поселка Энем — 100 мест. До конца следующей недели 70% больничных мест оборудуют системами подачи кислорода, сообщил глава Адыгеи. Власти закупили новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).