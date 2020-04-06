Для больных коронавирусом в больницах Адыгеи подготовили 430 мест, уже госпитализированы 29 человек

Адыгея

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В трех больницах Адыгеи развернули специальный коечный фонд из 430 мест для приема больных коронавирусной инфекцией

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. Молодой человек при первых симптомах заболевания обратился к врачам, его изолировали и отработали круг лиц, контактировавших с ним, написал в инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Тяжелобольных в республике нет. Только у одного пациента болезнь протекает со средней степенью тяжести с положительной динамикой», —сообщили в минздраве Адыгеи.

Сейчас всех больных коронавирусом принимает Адыгейская республиканская инфекционная больница. Там отвели 150 мест для инфицированных коронавирусом. На 5 апреля таких в республике 7 человек, еще 22 госпитализированы с подозрением на COVID-19, сообщили в оперативном штабе региона.

По информации управления Роспотребнадзора по Адыгее, из заболевших три человека прибыли из-за границы, несколько очагов образовалось из жителей региона, приехавших из Москвы, и контактнировавших с ними людей. Всего на карантине сейчас находится 168 человек. В случае ухудшения ситуации в Майкопской горбольнице подготовили 180 мест, в больнице поселка Энем — 100 мест. До конца следующей недели 70% больничных мест оборудуют системами подачи кислорода, сообщил глава Адыгеи. Власти закупили новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Как писали Юга.ру, 2 апреля глава Адыгеи заявил, что в республике для борьбы с пандемией увеличат расходы на здравоохранение. Дополнительные 104 млн рублей пойдут на закупку лекарств, медицинских средств защиты и медоборудование. К имеющимся 104 аппаратам ИВЛ дополнительно приобрели 15, ожидается поставка еще 24 аппаратов.

Кроме того, 5 апреля стало известно, что предприниматели республики вышли с предложением и закупили для минздрава четыре аппарата ИВЛ и четыре аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, применяется для насыщения крови кислородом). Экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен также профинансировал для Энемской больницы закупку четырех аппаратов ИВЛ.

Из федерального бюджета медработникам Адыгеи выделили более 15,9 млн рублей на стимулирующие выплаты.

В Адыгее продолжает действовать режим самоизоляции. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. 30 марта Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости.

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В конце марта из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. Гостиницам поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проводить ярмарки выходного дня и закрыли рынки.

С 3 апреля режим самоизоляции ужесточили. Всем жителям республики запретили покидать свои места проживания. Передвигаться на транспорте по населенным пунктам можно будет только по спецпропускам.

Здравоохранение Коронавирус Министерство здравоохранения РФ

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