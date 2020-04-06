На Кубани из-за карантина продлят действие льготных проездных

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края решили продлить срок действия льготных проездных в муниципальном транспорте

На Кубани с 31 марта действует карантин, его продлили до 12 апреля. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного.

Общественный транспорт сейчас работает по сокращенному графику утро/вечер — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. Перемещаться на нем могут только люди, которые едут на работу и с работы со спецпропуском, либо те, которые оказывают помощь пожилым или немощным людям.

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На совещании 6 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что если эпидобстановка в крае сохранится до 10 апреля, с 12 апреля запрет на перемещение внутри муниципальных образований будет снят.

«Внутри муниципалитетов мы запрет на передвижение с учетом сохранения эпидемиологической обстановки 12 апреля отменяем. Но мы должны учитывать, что люди будут находиться на самоизоляции», — сказал глава региона.

Он уточнил, что общественный транспорт будет ходить утром, в обед и вечером, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавируса.

Вице-губернатор Игорь Галась предложил в связи с ситуацией продлить действие льготных проездных в муниципальном транспорте — купленные в апреле, они будут действительны весь май. Кондратьев поддержал эту инициативу.

Галась добавил, что попросил краевое министерство транспорта проработать вопрос с перевозчиками о компенсации расходов.

В пресс-службе МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» информацию о продлении проездных пока не прокомментировали.

Как писали Юга.ру, среди других мер поддержки, которые решили принять краевые власти из-за пандемии, — выплаты малоимущим и многодетным семьям, а также доставка продуктовых наборов нуждающимся.

В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. В Краснодарском крае зафиксировали 50 человек с COVID-19, из них 11 случаев выявили за последние сутки.

Карантин Коронавирус Краснодар КТТУ Общественный транспорт

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