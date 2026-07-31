Истории жителей Туапсе после атак БПЛА стали основой театральной читки в Москве

Журналистский текст о жителях Туапсе, которые после атак БПЛА и разлива мазута спасали город и побережье, представят в московском театре (18+)

В своем тексте журналист рассказывает о последствиях массированной атаки беспилотников на Туапсе, которая произошла в апреле. Яблоков собрал истории реальных людей — жильцов и волонтеров, которые со всей страны приезжали помочь и отправляли деньги оставшимся без крова.

Театр.doc анонсировал на 1 августа читку «Очень темные дела» по материалу журналиста Алексея Яблокова, который он написал для издания «Такие дела». Режиссером выступил Александр Вартанов.

Автор пытается разобраться, как побережье оказалось под угрозой экологической катастрофы и почему «Роснефть», по словам местных, не участвует в ликвидации последствий разлива мазута.

В читке заняты актеры Людмила Корниенко, Алексей Барабанов и Александр Усердин. В заключение вечера состоится открытый разговор зрителей с авторами материала.

Напомним, Туапсе четыре раза подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Были повреждены нефтебаза и морской терминал. В результате были повреждены нефтебаза и морской терминал, нефтепродукты попали в реку Туапсе и Черное море.



После этого в городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые оставили следы на машинах, крышах и тротуарах. На побережье начали находить птиц, пострадавших от загрязнения. В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня.

Медиа «Такие дела» специализируется на освещении острых социальных проблем и сложных явлений в обществе. Онлайн-портал пишет о людях с инвалидностью, сиротах, бездомных, тяжелобольных, пожилых, жертвах насилия, а также о работе некоммерческих организаций и волонтеров. Контент рассчитан на взрослую аудиторию, которая готова к серьезному разговору.



Театр.doc — московский независимый театр документальной пьесы, основанный в 2002 году. Его главное отличие — в основе репертуара лежит не вымысел, а подлинные истории, интервью и документы.

Как писали Юга.ру, жительнице Туапсе 8 месяцев не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА. Ремонт обещали закончить в июне.