Истории жителей Туапсе после атак БПЛА стали основой театральной читки в Москве

Краснодарский край

Распечатать

  • Очистительные работы на береговой линии в Туапсе © Фото телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края
    Очистительные работы на береговой линии в Туапсе © Фото телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края

Журналистский текст о жителях Туапсе, которые после атак БПЛА и разлива мазута спасали город и побережье, представят в московском театре (18+)

Театр.doc анонсировал на 1 августа читку «Очень темные дела» по материалу журналиста Алексея Яблокова, который он написал для издания «Такие дела». Режиссером выступил Александр Вартанов.

В своем тексте журналист рассказывает о последствиях массированной атаки беспилотников на Туапсе, которая произошла в апреле. Яблоков собрал истории реальных людей — жильцов и волонтеров, которые со всей страны приезжали помочь и отправляли деньги оставшимся без крова.

«Мазут под коврик»:

Автор пытается разобраться, как побережье оказалось под угрозой экологической катастрофы и почему «Роснефть», по словам местных, не участвует в ликвидации последствий разлива мазута.

В читке заняты актеры Людмила Корниенко, Алексей Барабанов и Александр Усердин. В заключение вечера состоится открытый разговор зрителей с авторами материала.

Напомним, Туапсе четыре раза подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Были повреждены нефтебаза и морской терминал. В результате были повреждены нефтебаза и морской терминал, нефтепродукты попали в реку Туапсе и Черное море.

После этого в городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые оставили следы на машинах, крышах и тротуарах. На побережье начали находить птиц, пострадавших от загрязнения. В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня.

Медиа «Такие дела» специализируется на освещении острых социальных проблем и сложных явлений в обществе. Онлайн-портал пишет о людях с инвалидностью, сиротах, бездомных, тяжелобольных, пожилых, жертвах насилия, а также о работе некоммерческих организаций и волонтеров. Контент рассчитан на взрослую аудиторию, которая готова к серьезному разговору.

Театр.doc — московский независимый театр документальной пьесы, основанный в 2002 году. Его главное отличие — в основе репертуара лежит не вымысел, а подлинные истории, интервью и документы.

Как писали Юга.ру, жительнице Туапсе 8 месяцев не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА. Ремонт обещали закончить в июне.

Афиша Журналистика Нефть Разлив нефти СВО СМИ Театры Туапсинский район

Новости

Долгое сновидение принца Зигфрида. В Краснодаре в кино покажут балет Рудольфа Нуреева «Лебединое озеро»
Неделя праздника, 195 невест и парад гидроциклов. Как пройдет День города в Геленджике
А вам слабо? В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»
Осетровая Луна, Персеиды и затмения. Что увидят жители Кубани в небе в августе
Молитвы, снадобья и теория четырех жидкостей. В Краснодаре врач расскажет о медицине раннего Средневековья
Солнце и жара до 35 °C: какими будут первые выходные августа на Кубани

Лента новостей

Реклама на сайте