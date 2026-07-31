Истории жителей Туапсе после атак БПЛА стали основой театральной читки в Москве
Журналистский текст о жителях Туапсе, которые после атак БПЛА и разлива мазута спасали город и побережье, представят в московском театре (18+)
Театр.doc анонсировал на 1 августа читку «Очень темные дела» по материалу журналиста Алексея Яблокова, который он написал для издания «Такие дела». Режиссером выступил Александр Вартанов.
В своем тексте журналист рассказывает о последствиях массированной атаки беспилотников на Туапсе, которая произошла в апреле. Яблоков собрал истории реальных людей — жильцов и волонтеров, которые со всей страны приезжали помочь и отправляли деньги оставшимся без крова.
«Мазут под коврик»:
Автор пытается разобраться, как побережье оказалось под угрозой экологической катастрофы и почему «Роснефть», по словам местных, не участвует в ликвидации последствий разлива мазута.
В читке заняты актеры Людмила Корниенко, Алексей Барабанов и Александр Усердин. В заключение вечера состоится открытый разговор зрителей с авторами материала.
Напомним, Туапсе четыре раза подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Были повреждены нефтебаза и морской терминал. В результате были повреждены нефтебаза и морской терминал, нефтепродукты попали в реку Туапсе и Черное море.
После этого в городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые оставили следы на машинах, крышах и тротуарах. На побережье начали находить птиц, пострадавших от загрязнения. В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня.
Медиа «Такие дела» специализируется на освещении острых социальных проблем и сложных явлений в обществе. Онлайн-портал пишет о людях с инвалидностью, сиротах, бездомных, тяжелобольных, пожилых, жертвах насилия, а также о работе некоммерческих организаций и волонтеров. Контент рассчитан на взрослую аудиторию, которая готова к серьезному разговору.
Театр.doc — московский независимый театр документальной пьесы, основанный в 2002 году. Его главное отличие — в основе репертуара лежит не вымысел, а подлинные истории, интервью и документы.
Как писали Юга.ру, жительнице Туапсе 8 месяцев не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА. Ремонт обещали закончить в июне.