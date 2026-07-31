Автобус, следовавший из Краснодара в Донецк, атаковал БПЛА. Есть пострадавшие

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В ДНР беспилотник атаковал автобус маршрута Краснодар — Донецк

31 августа глава Амвросиевского муниципального округа Игорь Лызов сообщил, что рейсовый автобус, выполнявший маршрут Краснодар — Донецк, подвергся атаке БПЛА на территории ДНР. Его заявление приводит ТАСС.

Инцидент произошел в районе поселка Кутейниково. Беспилотник атаковал автобус во время движения.

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Пострадали не менее восьми человек, точное число уточняется. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в реанимацию. Еще трое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 8 июля беспилотник атаковал рейсовый автобус Краснодар — Мелитополь на участке трассы в Приморском муниципальном округе Запорожской области. В салоне находились 11 пассажиров. Люди успели покинуть транспорт до того, как началось возгорание. Никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае туристки использовали обломок БПЛА как защиту для костра.

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