Власти Кубани пообещали выплаты малоимущим в период карантина

Малоимущим и многодетным семьям в Краснодарском крае пообещали единовременную выплату в качестве меры поддержки в период карантина

Малоимущие семьи должны будут получить по 5 тыс. рублей, малоимущие многодетные — по 10 тысяч. Из бюджета региона планируется выделить на эти цели 600 млн рублей, заявил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании 6 апреля. Он отметил, что меры поддержки направлены на жителей, которым труднее всего в период карантина.

Замглавы региона Игорь Галась в свою очередь сообщил, что выплаты начнутся уже на этой неделе. Для получения средств людям не придется никуда обращаться — выплаты придут автоматически семьям, которые стоят на учете в соцзащите края. Их в регионе, по данным краевой администрации, более 81 тыс. малоимущих, из которых 25 тыс. — многодетные.

Также регион организует доставку продуктовых наборов нуждающимся семьям с помощью бизнеса, волонтеров и соцработников, сообщили в пресс-службе краевой администрации.