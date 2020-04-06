Власти Кубани пообещали выплаты малоимущим в период карантина

Краснодарский край

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Малоимущим и многодетным семьям в Краснодарском крае пообещали единовременную выплату в качестве меры поддержки в период карантина

Малоимущие семьи должны будут получить по 5 тыс. рублей, малоимущие многодетные — по 10 тысяч. Из бюджета региона планируется выделить на эти цели 600 млн рублей, заявил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании 6 апреля. Он отметил, что меры поддержки направлены на жителей, которым труднее всего в период карантина.

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Замглавы региона Игорь Галась в свою очередь сообщил, что выплаты начнутся уже на этой неделе. Для получения средств людям не придется никуда обращаться — выплаты придут автоматически семьям, которые стоят на учете в соцзащите края. Их в регионе, по данным краевой администрации, более 81 тыс. малоимущих, из которых 25 тыс. — многодетные.

Также регион организует доставку продуктовых наборов нуждающимся семьям с помощью бизнеса, волонтеров и соцработников, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как писали Юга.ру, карантин в Краснодарском крае ввели 31 марта, он будет действовать до 12 апреля.

В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. В Краснодарском крае зафиксировали 50 человек с COVID-19, из них 11 случаев выявили за последние сутки.

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