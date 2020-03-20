На Кубани определили три медучреждения, которые будут оформлять больничные находящимся на карантине

Власти Краснодарского края выбрали медучреждения, которые будут оформлять листы нетрудоспособности всем, кто оказался на карантине

20 марта правительство РФ поручило, чтобы каждый регион выбрал не более трех медучреждений, в которых для всех находящихся на карантине будут дистанционно выписывать больничные. Правила распространяются и на тех, кто вернулся в Россию из стран, где зарегистрирован коронавирус, и на людей, проживающих с ними.

18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких людей обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор. На Кубани создали 43 пункта обсервации.

В Краснодарском крае листки нетрудоспособности будут выписывать клинические больницы №1, №2 и поликлиника №15 в Краснодаре, рассказали в администрации края. Врачи смогут оформлять их без очного осмотра пациента.

Для того, чтобы получить больничный, гражданам России, приехавшим из зараженных коронавирусом стран, следует подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Разрешено подать заявление и за тех, кто в системе не зарегистрирован.

В заявлении нужно будет указать ФИО, дату и место рождения, данные паспорта, полиса и пенсионного страхования. А также согласие другого лица на подачу заявления за него, если это необходимо. Также потребуются копии загранпаспорта, подтверждающие пересечение границы, и копии документов, которые подтвердят проживание с теми, кто находится на карантине.

Больничный будет действовать 14 дней. Назначение и выплату пособия в случае карантина осуществляют территориальные органы ФСС по месту регистрации, говорится в постановлении правительства. Оно вступает в силу 20 марта и действует до 1 июля 2020 года.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. На момент публикации новости известно о 251 тыс. случае заражения вирусом, выздоровело 87 тыс. человек, умерло — более 10 тысяч. В Краснодарском крае зарегистрированы три случая заболевания, но на территории региона находятся только два заболевших. Всего в России к 20 марта зарегистрировано 253 случая заболевания.